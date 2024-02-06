濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

▲明起變天濕冷到除夕。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天北部、東半部有局部短暫雨，偏涼微冷；明(7日)鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯，越接近除夕越濕冷，強度達「大陸冷氣團」，低溫下探10度。初二清晨可能出現10度以下低溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(6)日北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台偏涼微冷，中南部舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部13至19度，中部15至28度，南部16至31度，東部14至28度。

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▲左圖：8日8時降雨範圍擴大至中部，及南部山區。右圖：12日20時受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。（圖／三立準氣象.老大洩天機）



明(7日)鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯；週四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率(左圖)；除夕(9日)仍有雨，晚起降雨漸減緩。明晚起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，要注意保暖。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

年初一(10日)西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二(11日)晨因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫降至10度以下。年初二白天起受「大陸高壓」東移(右圖)影響，天氣晴朗穩定，持續至初五(14日)；冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。