　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

▲▼寒流,霸王寒流,冬天,低溫。（圖／ETtoday資料照）

▲明起變天濕冷到除夕。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

今天北部、東半部有局部短暫雨，偏涼微冷；明(7日)鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯，越接近除夕越濕冷，強度達「大陸冷氣團」，低溫下探10度。初二清晨可能出現10度以下低溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(6)日北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台偏涼微冷，中南部舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部13至19度，中部15至28度，南部16至31度，東部14至28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼左圖：最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式，8日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，降雨範圍擴大至中部，及南部山區。右圖：12日20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲左圖：8日8時降雨範圍擴大至中部，及南部山區。右圖：12日20時受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(7日)鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯；週四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率(左圖)；除夕(9日)仍有雨，晚起降雨漸減緩。明晚起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，要注意保暖。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

年初一(10日)西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二(11日)晨因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫降至10度以下。年初二白天起受「大陸高壓」東移(右圖)影響，天氣晴朗穩定，持續至初五(14日)；冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。

 
ET快訊
濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度
快訊／英國王查爾斯三世宣布罹癌！　白金漢宮證實：接受治療中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年

Chill海線走春！　台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

遭病人掐脖只能說「沒關係」最美護理師心疼同事：臨床環境太艱辛

走30分就喘→跑完42km馬拉松！高木直子圖文書再版　網讚：被激勵

爆紅YouTube「跳廣告外掛」被植惡意程式　開發者警告快停用

停車遇「月票大爺」堵入口！妹子報警反被嗆佔位：當我們吃屎喔

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年

Chill海線走春！　台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

遭病人掐脖只能說「沒關係」最美護理師心疼同事：臨床環境太艱辛

走30分就喘→跑完42km馬拉松！高木直子圖文書再版　網讚：被激勵

爆紅YouTube「跳廣告外掛」被植惡意程式　開發者警告快停用

停車遇「月票大爺」堵入口！妹子報警反被嗆佔位：當我們吃屎喔

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

營養師揭「冬季易便秘」4大主因！多吃「4種食物」養成順暢體質

東京大雪警報多處3公分積雪　降雪隔天學「企鵝走路」更安全

Fed放鷹！美股大跌274點　台積電ADR反漲逾2%

向心夫婦「烏龍共諜」滯台4年抗告被駁回　控王立強誣告

台股前十大市值出爐　台積電居冠不意外、廣達大漲2.4倍最多

投資台灣3大方案今年新增2300億元　壯大AI、半導體供應鏈

智利野火死亡數增至122人　全國哀悼兩天

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

吉娃娃去尾牙「台下高歌」　表情陶醉唱到燒聲回家沒電

生活熱門新聞

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

開業35天刮出2000萬大獎　幸運女得主想買房

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

快訊／複驗瘦肉精檢體送到中央了！打包畫面曝　

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

停車遇月票大爺堵入口！她報警反被嗆

過年好冷！　恐跌破7℃

一周3次不滿足！2寶媽每天都想要：怕尪被榨乾

更多熱門

相關新聞

過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

明天受東北季風影響，北台灣氣溫較涼，降雨以迎風面、北部、東半部為主。而過年天氣有三階段變化，大致分成濕冷、乾冷、回溫等三個階段。初一(2/10)、初二(2/11)，夜晚跟清晨可能會有輻射冷卻影響，不排除有局部10度或以下低溫發生的機會，日夜溫差變化大。

過年好冷！　恐跌破7℃

過年好冷！　恐跌破7℃

過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

說謊很難被識破三大星座！

即／王婉諭宣布　參選時力決策委員

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

台灣港務港勤公司新進從業船員招募　起薪41-49K、不需住船上

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

手遊發行商爆「邀代言不付錢

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面