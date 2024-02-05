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春雷響了！全台連下3天時間曝　過年挑戰強烈冷氣團恐跌破10℃

（圖／氣象署）

▲鋒面清晨通過中。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

春雷響了！中央氣象署預報員陳姵安表示，周日晚間7時半，馬祖出現第一道春雷；周三至周五除夕各地有局部短暫雨，其中又以周三、周四小年夜水氣最多。氣象專家吳德榮則說，周三起氣溫持續下降，冷空氣有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，周日初二晨氣溫降至最低，部分平地降至10度以下。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨鋒面通過，水氣較多，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，其他地區在鋒面通過後，為短暫陣雨後多雲；鋒面後東北季風稍增強，北部天氣轉涼。

陳姵安說，周日晚間7時半，馬祖出現第一道春雷；而今晨4時50分，在桃園、新竹交界沿海處有些閃電訊號，至於是否為本島首道春雷，仍得再判定。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安表示，周二東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三冷氣團逐漸南下，各地氣溫逐漸下降，周三至周五除夕冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，各地有局部短暫雨，其中周三、周四小年夜水氣最多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生機率。

陳姵安分析，周六初一、周日初二依舊冷氣團影響，但水氣明顯減少，周六基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周日水氣更少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

陳姵安指出，預估過年這波冷氣團的最低溫時間，將出現在周五到周日這三天的清晨，以台北來說，預報低溫12、13度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周三起氣溫持續下降，越接近除夕夜，天氣越冷，冷空氣以達「冷氣團」的機率為最高，但也有觸及「強烈冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右；周日初二晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。

吳德榮說，受大陸高壓東移影響，周日初二白天起持續晴朗穩定至下周三初五，冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，下周一初三、下周二初四清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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