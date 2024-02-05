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過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

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▲小年夜將是降雨最明顯的一天。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

明天受東北季風影響，北台灣氣溫較涼，降雨以迎風面、北部、東半部為主。而過年天氣有三階段變化，大致分成濕冷、乾冷、回溫等三個階段。初一(2/10)、初二(2/11)，夜晚跟清晨可能會有輻射冷卻影響，不排除有局部10度或以下低溫發生的機會，日夜溫差變化大。

氣象署預報，明天周二(6日)東北季風影響，北台灣氣溫較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。後續周三冷氣團開始逐漸南下，北部氣溫會再進一步下降，其他地區也是入夜之後會慢慢降溫。預計這一波冷氣團從小年夜(2/8)一直影響到初二(2/11)，而且這一波冷氣團強度有可能接近強烈大陸冷氣團等級。

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氣象署提醒，小年夜到除夕這兩天，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣會比較濕冷，夜晚跟清晨在中部以北還有宜蘭可能出現11度到13度低溫，南部、花東還有澎湖可能出現14、15度的低溫，金門、馬祖則是10度以下低溫，尤其空曠地區或內陸近山區可能都還會再更低一點。

到了初一、初二，水氣慢慢減少，就轉變成乾冷型態。後續冷氣團減弱，可能要等到初三甚至初四、初五之後，才會比較明顯回溫。

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣變化。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「天氣風險」則指出，今年過年的天氣大致可以分成濕冷、乾冷、回溫等三個階段。小年夜(2/8) 將是降雨最明顯的一天，尤其中部、北部、東北部陰雨天氣相當明顯，降雨時間長，山區因為地形配合，累積雨量還可能會比較大，南部、花東地區降雨會相對少一些，但也是一整天斷斷續續會有短暫陣雨。

除夕(2/9)水氣會由多慢慢減少，但是整個白天依然是容易下雨的天氣，各地皆有短暫陣雨，要等到除夕夜晚間西半部的降雨才會減少下來，東半部仍然持續有短暫陣雨。大年初一(2/10)一直到假期結束的大年初五(2/14) ，則是連續數天的好天氣，尤其初二、初三(2/11-2/12)水氣最少，只有東半部偶有些雲量，西半部可望是陽光普照的天氣型態，初四(2/13)、初五(2/14) 溫度回升，有些暖濕空氣靠近，東半部的雲量略增多，偶爾有些局部短暫陣雨，但應該不影響出遊。

溫度方面，「天氣風險」說明，小年夜至除夕(2/8-2/9) 溫度一路下滑，各地明顯濕冷。初一(2/10) 乾冷，且溫度會降到低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會出現10-12度低溫，南部、花東空曠地區低溫也只有12-14度。初二(2/11) 一整天至初三(2/12)清晨持續乾冷，白天因為陽光露臉，溫度有逐漸上升的趨勢，但夜晚清晨因為輻射冷卻作用，中部、北部、東北部空曠地區仍可能出現低溫，甚至不排除有局部10度或以下低溫發生的機會，日夜溫差變化大。

初三(2/12)白天開始，冷空氣稍有減弱。初四、初五(2/13-2/14) 則是進入明顯回暖的階段，各地白天漸趨溫暖，不過「天氣風險」提醒，夜晚清晨的溫度還是普遍較涼，日夜溫差仍大，同時這種回暖的過程也是容易起霧的時間點，交通安全上也要特留意。
 

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