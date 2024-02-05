收到「LINE送1000點」好禮3選1　全場秒吐血：詐騙的腦袋不行

▲一封沒有地址的重要郵件，就可先判定是詐騙。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

天上不會平白無故掉錢下來，小心詐騙！一名網友傻眼直呼，昨（4）日收到一封重要信件，裡面放著熟悉的LINE熊大與兔兔圖案，打著好友回饋三選一，小7與全家1000元禮券，以及OPEN POINT 1000點，接著還掉漆露出破綻，掃描「QRCORD」領取好禮。引來網友笑歪，「連QR Code都會拼錯，這詐騙的腦袋不行啊！」

一名男網友在臉書《爆料公社》表示，昨一早在信箱看到一封「重要文件」的信，嚇得他趕緊拆開來查看，結果是一張LINE雄大與兔兔的「迎新年好友回饋禮」紙張。

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畫面可見，還強調是LINE Pay好禮三選一，分別有全家1000元禮券、OPEN POINT 1000點與7-11 1000元禮券，而左下方有個QR Code圖示並寫著領取新年好禮。

對此，原PO一看就知道是詐騙新招，「一早看到信箱裡的『重要文件』我笑了，千萬別理它，民眾要自保千萬別肖貪！」

文章引來2000多名網友笑虧，詐騙集團還把QR Code拼錯成「QRCORD」，「連QR Code都會拼錯，這詐騙的腦袋不行啊」、「怎麼又回到我小時候的詐騙手法了」、「沒掛號的重要文件」、「挺有創意的詐騙」、「記得：沒有陌生人會無緣無故送錢給你」、「LINE從不用實體紙本」。

也有人反問，「有沒有勇者要掃QR Code看裡面是啥東西？」結果有網友發揮實驗精神一試，回應就是「傳統的拉人加帳號」，頁面會跳到拉霸機，接著會讓你順利中1000元超商禮券後，隨即出現「邀請10位好友／群組一起玩拉霸，進度條滿後可再玩乙次」。

對此，有網友也再三呼籲，「我也收到了！我覺得假假的沒掃圖，但是怕單純的長輩就誤掃了！真擔心」、「難怪昨天才剛聽朋友說她朋友LINE被盜用」、「亂槍打鳥騙長輩的」。

▼網友實測，會要你邀請10位好友。（圖／翻攝爆料公社）

