Chill海線走春！　台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

▲台鹽公司推薦旗下「台鹽通霄觀光園區」、「七股鹽山」、「布袋鹽山」三大景點，邀全國民眾農曆春節帶著愉快的心，來趟海線鹽味之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

龍騰福躍好運報到！農曆春節帶著愉快的心，來趟海線鹽味之旅吧！台鹽公司推薦旗下「台鹽通霄觀光園區」、「七股鹽山」、「布袋鹽山」三大景點，有豐富鹽業知識、療癒海洋溫泉泡腳溪、DIY祈福鹽御守、鹽味特色美食、全台唯一戶外三麗鷗鹽雕、國家級鹽業檔案特展等，多元精彩節目，瘋玩樂「鹹」不下來。

近期台南市被美媒CNN評選為2024最值得造訪城市，也是台灣唯一獲選城市，其中台南知名地標七股鹽山，刻正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外，園區內展示9座Hello Kitty、蛋黃哥、酷企鵝等三麗鷗主角鹽雕，包含「台南400．古往今來」鹽雕，已創最大鹽雕紀錄，鹽山上的「安平古堡」鹽雕，則為罕見雙面造型鹽雕，是眾多Kitty粉打卡秘境，龍年春節假期與西洋情人節就相約七股鹽山，來個不同以往的過節儀式吧。

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台鹽七股鹽山將於大年初一到初四，邀請街頭藝人進行魔術秀、氣球、音樂等互動表演，化身趣味遊樂「鹽」。另有國家級「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」與復古「好管鹹事的日子」雙主題展，搭配獨家石板天日曬鹽DIY、龍骨水車體驗，感受昔日鹽工生活與鹽業文化精髓，寓教於樂。而為呼應台南400年主題，凡於七股鹽山消費滿400元，即贈送DIY祈福鹽御守，開春吉祥好彩頭。

台鹽通霄觀光園區是中、北部民眾走春必遊景點，沿途串聯白沙屯車站與白沙屯拱天宮，來場知性心靈之旅。園區內鹽來館，深入了解製鹽工法與小知識，手作DIY樂趣多、親子戲水池，毛孩小孩跑跳天堂、海洋溫泉泡腳溪，行家推薦紓壓秘境，一解塞車疲勞。台鹽通霄觀光園區也是台灣民生用鹽及台塩海洋鹼性離子水產製重鎮，園區占地遼闊，免入場門票，歡迎遊客來一趟「食鹽與它們的產地」解密之旅。

自台鹽七股鹽山出發沿著台17線北上，車行半小時，即抵台鹽布袋鹽山，目前布袋鹽山周遭仍留存傳統鹽田，溼地生態復育有成，有機會看到黑琵小嬌客，是賞鳥、攝影玩家最愛景點，布袋鹽山白金尖塔在陽光下閃耀，值得拍照留存，同時推薦特色鹽滷豆花、濃醇鹽滷咖啡，鹹甜滋味非吃不可。

新春愜意出遊，別忘喝好水補元氣！即日起至4月30日止，台塩海洋鹼性離子水舉辦「台塩好行，旅遊隨行」活動，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，於活動網站(www.taiyenwater2024.com.tw)註冊登錄發票號碼，即可參與週週抽一萬旅遊金、住宿券，月月再抽十萬旅遊金；箱購加贈刮刮卡，5萬多份開箱禮即刮即中，登錄序號再得30次抽獎機會，豐富豪禮等您抱回家。另外，配合年節送禮需求，台塩生技現正推出「台塩新春慶」活動，多款優質保養品、保健品、清潔品禮盒優惠中，詳情請洽「台鹽線上購」( https://www.taiyen.tw/)，或全國台塩生技門市選購。

春節營業時間等相關資訊請逕洽「台鹽通霄觀光園區」037-792121轉825；「布袋鹽山」05-3475979；「七股鹽山」06-7800511轉49。