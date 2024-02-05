男友邀圍爐　曝「下跪磕頭阿祖」有紅包！她酸有病卻糗了

▲男友邀原PO回家吃年夜飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年倒數，很多人都期待長輩的大紅包。有女大生表示，男友邀她除夕回家圍爐，不但有飯吃，近百歲的阿祖還會發紅包。不過，她若想拿紅包有1條件，「要下跪磕頭」、「從以前他們就是這樣，連他爸媽也是」，令她難以置信「是連續劇看太多嗎？」貼文引發熱論。

女大生在「匿名公社」表示，她今年大三，平常有在打工，所以寒假沒有回家，也跟家人說好過年不回去。男友得知後，就邀她除夕一起圍爐，不僅能吃到年夜飯，還有紅包拿，「但條件是，跟他阿揍（曾祖父／母）拿紅包時。要下跪磕頭。」

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她一聽就傻眼，「現在都什麼時代了？他阿奏也不是我的誰？為什麼還要對他下跪才能拿紅包？」男友則解釋，阿祖已經快100歲了，家中從以前就是這樣，爸媽也會對阿祖下跪磕頭。可女大生並不認同，聽完只想笑，「是古裝連續劇看太多？還是清末民初的戲看太入迷，才會跟著效仿？有這種規矩的家庭根本有病吧！」

結果貼文一出，大批網友酸爆原PO，「人家邀請妳去圍爐已經很不錯了」、「我表姐的爺爺奶奶家就是這樣的規矩，人家有人家自己的傳統，沒結婚就想去拿人家紅包，還不想跟從人家的規矩，笑死」、「妳才有問題吧！打什麼工，打到過年都沒時間回家。」

有趣的是，一票人紛紛搶著報名，「請問哪邊可以排隊跪領紅包的？有開放一般民眾嗎」、「夠大包我趴著也可以」、「我可以幫忙跪，紅包我幫他拿」、「百歲的我可以給面子，紅包夠大包要我三拜九叩都可以！」還有網友則讚，「能有個百歲阿奏跪拜也不錯啦」、「百歲，我覺得可以」、「百歲沒問題，那是多有福氣的人啊！」