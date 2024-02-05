土地公拜拜「供品多出1紅包」　香客全笑了！真相暖哭

▲原PO把對爸爸的孝心延續出去！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本周就是過年了，許多人早已準備好給長輩的紅包！一名網友也分享暖文，他早已準備5000元紅包要給爸爸，無奈年前突然離世，原PO索性換成百鈔並分裝50個紅包，就到土地公去拜拜，接著把紅包放在香客紅包上，看著大家收到驚喜的表情讓原PO更加開心，且該年原PO生意特別好，讓他感到不可思議。

一名網友在臉書《匿名3公社》透露，爸爸前年過世，但他其實早已準備好過年紅包錢，對於這份來不及傳達出去的孝心，原PO決定把紅包換成百鈔，並分成50個紅包，接著去土地公拜拜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，他在香客的供品上依序放一個紅包，便坐在一旁的涼亭上，靜靜看著香客們收到紅包臉上的喜悅，內心也湧上莫名的感動與喜悅，「我也很開心！」

更感到神奇的是，原PO驚嘆，不知道是不是心理作用，「那年我的生意非常好，都不用自己出去跑業務，客人一個接一個的來」，或許冥冥之中是爸爸、土地公在保佑著原PO。

文章曝光後，也暖翻一票網友回應，「施比受更有福」、「土地公很靈的，你的想法祂一定能感覺到」、「不管是心理作用還是因為分享而得到土地公的庇佑，還是開心看到閣下有善循環的結果」、「善的循環！我也會這樣，買一些新的衣服跟鞋子給可憐的孤兒，我都不求回報，至少這些孩子在寒冷天氣裡面不會凍僵，希望全天下的孩子都健康長大」。