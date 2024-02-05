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搶業績！中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購　發財金紅包免費送

▲中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購

▲中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購，還有發財金紅包免費送。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假即將來臨，各大百貨、購物中心紛紛祭出優惠，爭搶業績！中壢區大江購物中心規劃吃喝玩樂購的一站式攻略，包括2月10日、大年初一開賣的Playboy、PORTER超值福袋，連續三天將免費贈送發財金，還能品嘗異國料理美食及特色伴手禮，讓顧客不必到處奔波，在館內遊逛之餘，也能盡情享受節慶的歡樂氛圍。

中壢大江購物中心經理楊若琳表示，大江購物中心將於2月10至12日連續三天，免費發送桃園在地景點「迎富送窮廟」發財金，共計四款、隨機發送，為民眾送上滿滿祝福與好運，此外，還有抽開運紅包等活動。

▲中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購

在大江購物中心不僅可以盡情購物，全館有多處特色的拍照打卡景點，從室內購物商場到戶外景觀綠地，每一處都是絕佳的拍照場所，加上全年提供免費停車的優惠服務，讓顧客可以放鬆地享受遊逛的樂趣。

為打造農曆新年的節慶氛圍，業者特別布置新春藝術裝置並結合具有傳統特色的快閃店鋪。另外，春節連假外出用餐人潮眾多，大江購物中心因眾多獨家特色餐廳成為大桃園用餐首選，包括瓦城泰國料理、跨菜系中式料理「時時香」、新馬辣經典麻辣鍋、乾杯燒肉居酒屋、桃園獨家的檀島港式茶餐廳及勝政豬排等知名餐飲品牌，能滿足不同企業對於尾牙菜色的需求。

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