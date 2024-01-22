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搶攻春節娛樂商機！電玩、電視投影週邊下殺　PS5殺到9千元有找

蝦皮購物「1.25商城狂購節」精選新春福袋5折起（圖／蝦皮購物提供）

▲Switch OLED主機、PS5 光碟版單主機等下殺5折起，1/25當天限時開搶。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年春節連假長達7天，不想外出人擠人的話，宅家追劇看片、打電玩，全家同樂玩桌遊，或是麻將控揪親友切磋牌技，這些室內年節娛樂都是不錯的選擇。看準春節團聚不可少的娛樂活動，網購業者趁勢搶攻商機，Switch、PS5等電玩，以及電視投影週邊、桌遊、甚至是麻將桌等推新春促銷優惠，消費者想趕在年前備妥娛樂行頭的話，可以鎖定便宜入手時機。

過年還沒到，連假娛樂商機已先發酵，尤其拿到年終獎金後，更有預算來幫春節找樂子，東森購物網ETmall就熱搜3C、電玩遊戲、智慧穿戴週邊等夯品，即日起至2/1限時降價，搭配銀行回饋最高$4,500、挑戰任務拿獎金$1,000，單筆消費滿額登記抽V.Friends多功能便攜藍牙喇叭，趁現在買起來很划算，過年不出門，在家也能好好玩。

momo購物網全站即日起也有破兩萬件電視、電玩、投影設備等商品優惠5折起，桌遊麻將、益智遊戲及模型公仔限時優惠6折起。據站上銷售觀察，春節娛樂帶動「電視電玩週邊」買氣升溫，以SONY新機PS5 Slim最熱銷，VR頭戴式裝置月增突破50%；近一週「桌上型娛樂遊戲」銷售亦衝120%，以「益智桌遊」及「摺疊電動麻將桌」最受關注；另外，消費者偏好在新年汰舊「視聽家電」，加上連假掀起追劇潮，推升近一個月電視買氣成長20%，以4K及支援智慧聯網技術的機型熱度最高。

除此之外，農曆年腳步漸近，春節福袋大戰開打，蝦皮購物觀察，站上「福袋」關鍵字搜尋量較上月同期已增加40%，其中以卡通聯名包裝、開運紅包的福袋買氣最旺盛。看好福袋需求飆升，網站精選遊戲電動、黃金飾品、高價3C等超值福袋下殺最低5折起，1/25當日凌晨0點、12點、18點三大時段開搶，其中Nintendo Switch OLED主機限時只要8,990元、iPhone 15 Pro 256GB買到現省4,500元、PS5光碟版單主機特價8,600元，對於每次過年聚會怕冷場或無聊的人，可以考慮列入搶購清單，提前入手備戰春節連假。

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