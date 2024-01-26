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請注意！春節連假預估四波車潮一次看　建議改走台61線

▲春節連假北分局轄管省道預估有四波車潮

▲北區養護工程分局分局長陳俊堯說明春節疏運措施。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節7天連假期即將到來，公路局北區養護工程分局預估北部地區南下返鄉車潮在小年夜(2月8日，連假首日)至除夕上午，會陸續湧現，雖然提早1天放假分散返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

北區養護工程分局26日分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：
1.第一波南下返鄉圍爐：8日上午至9日(除夕)上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下(台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路)會有較多車流。
2.第二波初一拜拜、走春：10日(初一)全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多。
3第三波初二回娘家、初三走春出遊：傳統習俗自11日(初二)～12日(初三)，長程車潮出現於各郊區省道。短程出遊預計自12日(初三)上午起至13日(初四)中午出現。
4.第四波收假：13日(初四)下午~14日(初五)間出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

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▲春節連假北分局轄管省道預估有四波車潮

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，是2月10日（初一）～2月13（初四）每日10時至21時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店烏來沿線的各個風景區路段。

▲春節連假北分局轄管省道預估有四波車潮

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月12日（初三）至2月14日（初五）12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，公路局北區養護工程分局配合規劃台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，亦是不錯選擇，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

▲春節連假北分局轄管省道預估有四波車潮

另外，公路局轄管省道的管制與疏導措施說明如下：
(1) 公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，預定1月30日開放啟用，屆時台61線北上用路人，可直接使用台61線八里二出口匝道銜接台64線主線，有效節省使用平面道路停等壅塞時間。
(2) 台68線西行南寮匝道自2月7日（小年夜前1日）晚間22時至14日(初五)晚間22時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。
(3) 台61線新港3街口自2月7日晚間22時至14日(初五)晚間22時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月7日15時開始持續封閉到15日(初六，上班日)上午9時，預估在2月9日（除夕）至11日（初二）返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向會有較大車流；2月12日（初三）16時至14日（初五）用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。

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