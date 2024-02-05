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嘉義大福興宮未婚聯誼　300男60女報名！年初五35米高空拋繡球

▲▼大福興宮初五舉辦拋繡球相親 黃敏惠市長祝福「拋出幸福抓住真愛」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲大福興宮初五舉辦拋繡球相親，黃敏惠祝福「拋出幸福抓住真愛」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟將於大年初五(2/14)舉辦「拋出幸福抓住真愛」，未婚男女拋繡球活動。今(5)日上午，廟方於大福興宮舉辦宣傳記者會，歡迎全國未婚男女報名參加，現場陳列月老及白沙屯媽祖祝福加持的奶嘴、嬰兒鞋襪等禮品，鼓勵生育。嘉義市長黃敏惠特別出席活動，祝福全國未婚男女帶著真誠、真愛的心報名參與，在此覓得良緣。

▲▼大福興宮初五舉辦拋繡球相親 黃敏惠市長祝福「拋出幸福抓住真愛」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲大福興宮祭祀月下老人(後排) 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，大年初五適逢2月14西洋情人節，感謝大福興宮用心規劃活動，結合傳統與現代節日，以拋繡球方式為讓更多未婚男女有機會進一步認識，相信有月老相助，一定能促成更多佳偶覓得真愛。

▲▼大福興宮初五舉辦拋繡球相親 黃敏惠市長祝福「拋出幸福抓住真愛」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲大福興宮月老祖廟主委曾東本 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感謝民間力量加入，與市府公私協力，鼓勵年輕男女組成家庭，並以奶嘴、嬰兒鞋襪等可愛禮品鼓勵生育。市府也以安心生養政策，支持青年產前、產後無憂，補助孕婦乘車券4,500元，亦設有生育津貼，並照護媽媽產後身心修復。全台首創產後1個月提供40小時免費到宅坐月子、提供育有6歲以下幼兒之家庭育兒指導，並提供育有未滿3歲兒童家庭臨時與短期托育，讓 「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，拋繡球活動報名踴躍，現已300多位男性與60多位25歲至40歲未婚男女女性報名，更有泰國遊客慕名前來參觀。男性報名將獲贈緣份葫蘆，女性報名將獲贈85公分高粉紅小熊玩偶，報名至大年初五前截止，歡迎全國男女報名參加。

▲▼大福興宮初五舉辦拋繡球相親 黃敏惠市長祝福「拋出幸福抓住真愛」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲大福興宮蔡坤章總幹事介紹活動及贈品 。（圖／嘉義市政府提供）

蔡坤章總幹事指出，大年初五上午將於月老祖廟旁廣場舉行的拋繡球活動，有別以往除傳統拋繡球，將出動35公尺高空作業車方便參加女子能更精準地將繡球拋向心儀男性。適逢西洋情人節，大福興宮月老祖廟加碼送好禮，凡接住繡球的男士，將可獲精緻禮品乙份。本次活動目標為促成60對拋接繡球佳偶，廟方也貼心準備歐式點心，以及沖咖啡和泡茶葉，讓參加嘉賓能在廟前聊天、更認識彼此。

大福興宮月老祖廟主委曾東本表示，祝福因拋繡球配對成功，步入禮堂的佳偶，月老祖廟將致贈日本來回機票、四星級大飯店二夜住宿券、65吋液晶電視台一部，祝福天下有情人在月老加持下，終成眷屬。

大福興宮月老祖廟也特別提醒，農曆期間廟方準備有月老及白沙屯媽祖祝福加持的奶嘴、嬰兒鞋襪等禮品，詳細情形請洽廟方05-2771410詢問了解。

 
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