嘉義市最具盛名的月老祖廟　黃敏惠贈匾大福興宮　

▲嘉義市長黃敏惠為大福興宮贈匾、揭匾 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大福興宮有三百年的悠久歷史，主祀福德正神，配祀月老星君，聞名全台並素有「月老祖廟」的美譽，近年積極辦理全國的單身男女聯誼活動，獲得全國未婚青年男女熱烈迴響。嘉義市長黃敏惠代表嘉義市政府致贈「大福興宮」匾額，並親自揭匾，敬祝大福興宮香火鼎盛、護佑市民。

黃敏惠表示，大福興宮歷史悠久，是聞名全台的「月老祖廟」，這幾年來積極舉辦單身男女聯誼活動，獲得全國未婚單身男女的熱烈迴響。每年正月初五舉辦單身男女牽紅線活動，讓月老幫助單身男女穿針引線結姻緣，也奉祀「送子觀音」，庇佑新人們早生貴子，希望藉由月老的加持，促成更多的青年男女結成姻緣。

黃敏惠代表市政府致贈「大福興宮」匾額，並和與會貴賓一同揭匾。黃敏惠介紹大福興宮廟名由來，緣於嘉慶君遊台灣的一段佳話，從此有「大福興宮」廟名。直到現代，大福興宮仍是地方上重要的信仰中心，廟方也秉持福德正神庇護土地、保祐市民的精神熱心公益，「也要神、也要人」，因為正派而善良的力量，讓嘉義市一同變得更好，敬祝大福興宮香火鼎盛，護佑國泰民安。

大福興宮「大」字緣約貳佰餘年前，清朝乾隆君時代，太子嘉慶遠渡來台，遊歷寶島風光，路過諸羅城郊外崎頂山區，遇狂風暴雨，無處安身，發現前有一間福興宮大廟，夜宿福興宮，等到天明發現福興宮是一間非常小的土地公廟，連人都無法進入，嘉慶太子有感福德正神神威，才從福興宮加一個「大」字，而有大福興宮廟名由來。

嘉義市大福興宮是聞名全台的月老廟，近年積極為單身男女舉辦聯活動，每年正月初五舉辦單身男女牽紅線活動，並於元宵節當天贈送新人純金「月老姻緣針」，祝福參與活動的男女能在月老牽線下天成良緣。大福興宮於106年辦理拋繡球活動時，更吸引節目劇組前往大福興宮拍攝介紹「土地公、月老祖廟」，將嘉義市最具盛名的月老祖廟介紹給全國觀眾。