救國團串聯6位跨黨派青年議員　赴日與前首相、參眾議員、市長交流

▲救國團邀請跨黨派台南國民黨市議員蔡宗豪等6人一同訪日，與日本自民黨高層深度交流，令大家獲益匪淺。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

救國團「第25屆中華民國青年代表訪日團」圓滿成功！於2日晚上回國，此次與日本自民黨高層展開深度交流，救國團也邀請跨黨派台北市國民黨議員詹為元、台北市民眾黨議員陳宥丞、桃園市國民黨議員朱珍瑤、台中民進黨市議員施志昌、台南國民黨市議員蔡宗豪、高雄市國民黨議員白喬茵等人一同前往。

1967年起，救國團便與自民黨展開長達幾十年的青年交流計畫，雖先前因疫情間斷4年，但雙方友好度絲毫不減，今自民黨再度邀請救國團前往拜訪，除了維持雙方友誼外，也照以往慣例持續深化兩國青年的交流與合作。

救國團「第25屆中華民國青年代表訪日團」與日本前首相麻生太郎展開國防對話，麻生太郎提出要避免戰爭有三大要素，第一要有足夠的軍備、第二全體國民需有保家衛國的覺悟、第三經常讓周邊國家了解前兩項條件已準備完善，救國團主任葛永光也說到備戰相當重要，但避戰也是政府重要的立場。

一行人抵達日本首日，便前往參議會拜訪日本農林水產委員長滝波宏文，滝波宏文說到：「因夫人是台灣人的關係，一直有在和台灣密切往來，並感謝台灣在這次石川縣地震賑災善款。並表示台灣和日本有相同的價值觀，未來也會繼續加強和台灣的關係。」會中一關事市長佐藤善仁也分享了石川縣震災後的復興狀況，並表示歡迎台灣的民眾及企業前往一關市觀光及投資。

各議員也積極在會談後與農林水產委員會談論其地區作物外交類事宜，例如朱珍瑤議員便宣傳桃園八德區的有機作物，蔡宗豪議員則分享到他先前到橫濱宣傳台南芒果的經驗，希望能擴大合作關係，讓台日雙方的民眾都有更好的價格選擇。

蔡宗豪表示，非常感謝救國團、從日方自民黨的態度可以看出他們對這次訪問的重視，救國團除了對台日友好的努力，也重視國家的年輕世代政治工作者！在此趟行程和日方代表粗淺分享己見，也聆聽對方實務經驗，真的收穫滿滿。