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社會 社會焦點 保障人權

獨／菜頭湯下毒害議員...帥哥司機曝光　他出庭無奈喊：我沒做！

記者黃宥寧／台北報導

民進黨前北市議員蔡坤龍，食用吳姓司機替其準備的午餐菜頭湯後，發覺口感有異，經急診竟是恐有生命危險的「變性血紅素血症」，一度性命垂危，經施打解毒劑後撿回一命，事後他懷疑是吳姓司機下毒，報警提告，吳男依傷害罪起訴。士林地方法院今天（31日）首開庭，吳男否認犯行，全案將由審查庭移由審理庭審理。

庭訊時，34歲吳男否認犯行，其委任辯護律師於庭前將答辯狀提交給法院，蒞庭檢察官則表示，因被告否認犯行，移由審理庭，法官諭知全案候核辦。

《ETtoday新聞雲》庭後問吳男：「有沒有對議員下毒？」他立刻舉起手擋住鏡頭結巴說：「我就是沒有啊」，記者再問：「那你覺得是誰？」他則淡淡回：「我不知道，等開庭」隨後離去。

▲▼ 吳宗諺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳姓司機涉對前議員下毒。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方起訴指出，2022年11月24日中午時間，吳涉將含有引發人體「變性血紅素血症」成分的毒素加入菜頭湯後，再若無其事將菜頭湯、滷肉飯及青菜交給秘書，秘書再轉給蔡坤龍做為午餐。

46歲蔡喝了幾口菜頭湯後發覺怪怪的，約30分鐘後搭乘救護車先到北市聯合醫院中興院區急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，但該院無解毒劑，再轉診至榮總，同日晚間施打解毒劑救治後住院觀察，同年月26日出院。

▼民進黨北市前議員蔡坤龍疑喝完司機買的菜頭湯中毒險喪命。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 民進黨北市前議員蔡坤龍疑似遭司機下毒，喝下菜頭湯送醫打解毒劑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蔡男原以為是太累才罹患罕見疾病，事後與醫生討論急性發病方式，有藥物、食物中毒，其中包含被「下毒」，他才回想，過去都是吳姓司機直接買午餐交給他，但這次卻與以往不同，案發後，吳男還若無其事工作，直到過陣子才以手機傳訊給蔡說「不做了」，蔡察覺有異，決定報警處理。

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