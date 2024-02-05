桃園獨居翁清晨跌倒不起　社工、員警及時救援

▲獨居且罹患中風的莊姓男子清晨起跌倒不起，警方獲趕往救助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名73歲莊姓獨居男，長年因中風行動不便，清晨於家中倚靠助行器欲至浴室盥洗，因雙膝無力跪坐於地面，為前來關心的社會局人員發現，因無力將莊男扶起只好報警求援，獲報的龍潭警分局員警迅速到場協助將老翁攙扶起身，經檢查其身體狀況，所幸並無大礙。

▲▼眾人合力將莊男扶回床上並檢查確認無礙。（圖／龍潭警分局提供）

今日上午龍潭警分局中興派出所警員江文頌、廖佩祺擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，獨居莊姓男子在家中摔倒需警方協助，員警立即趕赴現場，由於莊男長年中風且行動不便，家人又遠住其他縣市，平時都是一人獨居在家中，生活皆需要倚靠助行器方能行走，沒想到今日清晨突然雙膝無力起身，所幸平日都會來關心莊男起居的社會局人員，見狀試圖將莊男攙扶起身未果，只好報警求援。

警方將莊男扶起後，體貼的女警廖佩琪給予溫開水補充水分及暖暖包安撫，再三確認莊男身體無礙，莊男也握手致意對警方的幫忙十分感謝，警方事後與老翁兒子聯繫並告知知當日狀況後，其家人對員警即時救助表達萬分感謝。

龍潭警分局分局長張鶴瓊提醒民眾，跌跤對行動不便的長者來說卻是件無法自行解決的要事，如有社福、長照及看護需求，皆可撥打桃園市政府社會局電話洽詢；另如有急迫需求，可即時向警方或119尋求及時協助。