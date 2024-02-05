　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園獨居翁清晨跌倒不起　社工、員警及時救援

▲獨居且罹患中風的莊姓男子清晨起跌倒不起，警方獲趕往救助。（圖／龍潭警分局提供）

▲獨居且罹患中風的莊姓男子清晨起跌倒不起，警方獲趕往救助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名73歲莊姓獨居男，長年因中風行動不便，清晨於家中倚靠助行器欲至浴室盥洗，因雙膝無力跪坐於地面，為前來關心的社會局人員發現，因無力將莊男扶起只好報警求援，獲報的龍潭警分局員警迅速到場協助將老翁攙扶起身，經檢查其身體狀況，所幸並無大礙。

▲▼合力將莊男扶回床上並檢查確認無礙。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼眾人合力將莊男扶回床上並檢查確認無礙。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼合力將莊男扶回床上並檢查確認無礙。（圖／龍潭警分局提供）

今日上午龍潭警分局中興派出所警員江文頌、廖佩祺擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，獨居莊姓男子在家中摔倒需警方協助，員警立即趕赴現場，由於莊男長年中風且行動不便，家人又遠住其他縣市，平時都是一人獨居在家中，生活皆需要倚靠助行器方能行走，沒想到今日清晨突然雙膝無力起身，所幸平日都會來關心莊男起居的社會局人員，見狀試圖將莊男攙扶起身未果，只好報警求援。

警方將莊男扶起後，體貼的女警廖佩琪給予溫開水補充水分及暖暖包安撫，再三確認莊男身體無礙，莊男也握手致意對警方的幫忙十分感謝，警方事後與老翁兒子聯繫並告知知當日狀況後，其家人對員警即時救助表達萬分感謝。

龍潭警分局分局長張鶴瓊提醒民眾，跌跤對行動不便的長者來說卻是件無法自行解決的要事，如有社福、長照及看護需求，皆可撥打桃園市政府社會局電話洽詢；另如有急迫需求，可即時向警方或119尋求及時協助。

ET快訊
父子雙亡！　「墜30米」南下批水果遇死劫
快訊／領錢了！　17張發票中200萬
快訊／少將強吻馬尾妹　國安局回應了
快訊／墜10層樓高　駕駛、副駕雙亡
快訊／13張發票中千萬大獎　明細公布
東京開始下雪！23區迎警報級大雪　羽田89航班取消
快訊／貨車墜落30米高　駕駛命危、副駕死亡
開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」
韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

桃園失智男凌晨迷途倒臥街頭　幸遇暖警返所路過即時救助

潮州警強化擴大臨檢工作　3天查獲14件各式案+4件噪音違規

教育部「國際人才循環基地」菲律賓揭牌　雙邊大學人才交流新里程碑

桃園春聯「桃喜」挨批不吉利　黃敬平引蘇軾與佛印說暗批回應

勞動部職訓助失婚婦女 　開創職涯第二春

嘉義大福興宮未婚聯誼　300男60女報名！年初五35米高空拋繡球

農曆春節連假將屆　南消二大至警廣空中防災宣導

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

桃園失智男凌晨迷途倒臥街頭　幸遇暖警返所路過即時救助

潮州警強化擴大臨檢工作　3天查獲14件各式案+4件噪音違規

教育部「國際人才循環基地」菲律賓揭牌　雙邊大學人才交流新里程碑

桃園春聯「桃喜」挨批不吉利　黃敬平引蘇軾與佛印說暗批回應

勞動部職訓助失婚婦女 　開創職涯第二春

嘉義大福興宮未婚聯誼　300男60女報名！年初五35米高空拋繡球

農曆春節連假將屆　南消二大至警廣空中防災宣導

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到：有人後悔嗎？

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

《幻獸帕魯》網友目擊「帕魯吃人」現場　殺光盜獵集團還把屍體吃掉

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

樂天桃猿石垣島交流羅德25人名單公佈　曾豪駒領軍日籍投手入列

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

普濟燈會1800盞彩繪燈籠璀璨登場

台南安平燈區無人機展演秀吸睛

桃園預防性下架台糖梅花肉片　保障市民食安

台糖販售梅花肉片檢出含瘦肉精台南抽驗15件送驗

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

埕南燈區三條賞燈路線探索台南巷弄風華

迎龍年！　桃園文青副市長手繪「龍蜥」漫畫

2024春節旅遊　首選南方森活圈

八德警春節宣導　互動遊戲真趣味

南消文賢分隊防災魔法體驗祭

農曆春節將至　平鎮警扮「財神爺」宣導春安

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

景觀橋化身星光鵲橋　2／8相約新北水岸放閃

更多熱門

相關新聞

天母翁把宮廟神桌當家　所長關懷贈補給品

天母翁把宮廟神桌當家　所長關懷贈補給品

北市士林警分局蘭雅派出所警員李閎緯，日前擔服家戶訪查勤務，拜訪里辦公室，得知有位81歲何姓老翁長期居住宮廟神桌底下，生活困頓，返所後與所長吳仲偉討論，決定在年前去關心拜訪，並致贈補給品給何翁，同時也協助轉介民間慈善團體，即時給予協助和照護。

高雄獨居翁陳屍家中　遺體已發黑

高雄獨居翁陳屍家中　遺體已發黑

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相

彰化民宅火警3祖孫生還　中風阿公燒死床上

彰化民宅火警3祖孫生還　中風阿公燒死床上

SJ圭賢搬出宿舍5個月就瘦6KG

SJ圭賢搬出宿舍5個月就瘦6KG

關鍵字：

獨居中風跌倒及時救援

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面