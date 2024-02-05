天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

▲北市士林區81歲何姓老翁因中風無法工作，長期居住宮廟神桌底下，蘭雅派出所得知後立刻前往關懷。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局蘭雅派出所警員李閎緯，日前擔服家戶訪查勤務，拜訪里辦公室，得知有位81歲何姓老翁長期居住宮廟神桌底下，生活困頓，返所後與所長吳仲偉討論，決定在年前去關心拜訪，並致贈補給品給何翁，同時也協助轉介民間慈善團體，即時給予協助和照護。

所長吳仲偉表示，透過蘭興里得知何姓老翁因年邁加上中風，導致生活困頓，僅能靠微薄敬老金生活，無處可去只好住在磺港溪55巷的某宮廟神桌底下，情況相當令人不捨。

▼蘭雅派出所警員李閎緯與所長吳仲偉前往關心何翁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

因年節將至，擔憂何翁生活狀況，日前決定偕同李員再次前往拜訪、關懷，致贈相關補給品供何民於春節食用，並告知他會協助轉介民間慈善團體張榮發基金會，即時給予協助與照護，何翁聽完後對於員警熱心慰問及協助，至表感激。

士林分局執行113年加強重要節日安全維護工作期間，呼籲民眾年節將至，若有任何需要警方協助，可以隨時至派出所內尋求協助，即使非警方業管之範圍，亦能協助轉介相關單位協助，以協助渡過難關。