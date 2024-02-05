農業部再採台糖9處肉豬場　防檢署：問題關鍵在台中市的檢體

▲防檢署長邱垂章說明台糖肉品複檢結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產台糖安心豚梅花肉片被台中市食安處檢出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），農業部昨晚公布45項樣本檢驗結果均呈陰性。農業部再擴大清查台糖位於台中市等6縣市共9場肉豬場，防檢署副署長徐榮彬指出，本次採集樣本數量最多，已送往中央畜產會實驗室檢驗，結果出爐會盡快對外公布，但台中市府的檢體才是問題關鍵。

台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，連日引發社會關注。農業部昨晚公布回溯檢驗結果，包括來源畜牧場的豬隻血清毛髮和飼料、相同批號肉品和業者自行送驗肉品檢驗，都未驗出乙型受體素，屠宰分切作業經實地稽查，也沒有交叉汙染情形。

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徐榮彬指出，除了這次下架回收的來源牧場嘉義縣南靖場外，為確保食安問題，不只侷限單一牧場，昨也擴大清查台糖分布在台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣等6縣市共9處肉豬場進行聯合採樣，各處肉豬場規模不一，每棟均採樣5頭豬隻，樣本數是連日採樣工作最多的一次，目前已送往中央畜產會的檢驗中心，檢驗結果出爐會盡快對外公布。

徐榮彬說，目前包括農業部防檢署、台糖公司與信功實業股份有限公司等各方送驗的樣本，皆未驗出乙型受體素，台中市府面對這麼「敏感」的檢測數字，且會影響到整個產業風險，的確應該更謹慎，況且如果真有藥殘，同一隻豬也不會只有那幾片肉有問題，其他部位也會受到感染，問題的關鍵還是在台中市府的檢體樣本。

針對外界質疑畜產會與官方實驗室的公信力，徐榮彬表示，位於屏東縣的中央畜產會檢驗中心已成立40多年，前身為台灣區肉品發展基金會技術服務中心，是國內畜禽產品藥物殘留檢驗的先驅，檢驗設備與數量都是業界權威，是公正、專業與獨立的民間檢驗單位。