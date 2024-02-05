　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者皮心瑀／台北報導

台糖安心豚梅花肉片中被檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，但4日晚間行政院食安辦卻說收到的45件樣本均未驗出。衛福部次長王必勝稱檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位接近定量極限，判讀應該更謹慎，並要在場記者去問問台中市府為何急於公布。對此，台北市長蔣萬安指出，對於食安的把關沒有最審慎，只有更審慎，希望中央政府千萬不要掉以輕心，「聽到哨音我們一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲」。

台中市衛生局日前於台糖安心豚梅花肉片中檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，因此勒令下架、依法裁處，但4日晚間行政院食安辦卻召開記者會回應收到的45件樣本均未驗出，陷入羅生門。

台中市府回應，6次檢驗結果一致，有驗出是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

蔣萬安5日受訪時說，食安的問題事關重要，絕對必須非常審慎，台中已經經過6次的檢測，接下來也會請中央食藥署一起參與複驗，包括台北市等很多縣市也都進行了預防性的下架，並即刻啟動了全面的清查，雖然在架上沒有發現這個同批號的肉品，但是對不同批號還是有進行抽驗，檢測結果會在年前就會出爐，一切一定會等檢測的結果合格才會恢復上架。

蔣萬安強調，其實對於食安的議題，是中央跟地方共同的責任，對於食安的把關沒有最審慎，只有更審慎，所以希望中央政府千萬不要掉以輕心，聽到哨音一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲，應要解決問題，絕對不是解決提出問題的人。

ET快訊
姓名中1字！　免費吃草莓冰沙
吳崢存款僅75萬　遭柯營「求償100萬」恐破產
8+9超愛包棟！帶妹退房像被炸過　老闆崩潰「一堆玩具被玩爛」
快訊／水果車墜10樓高！　2人無生命跡象
苗真兒全身70％燙傷！　慟簽放棄急救
快訊／洋將場上突昏倒　台鋼獵鷹宣布解約
快訊／台76恐怖車禍！翻落護欄墜落　整車爛毀
江大成沒送書扯蔣萬安、柯文哲　胡瓜變臉怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／存款僅76萬遭柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

拋國會特偵組遭轟「欲當立院習近平」　傅崐萁：綠委忘該有權責

台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　林濁水：未來將比陳水扁時期還險峻

臉書問謝國樑NET商場爭議就被封鎖？　許淑華：市長必須主動說清楚

瘦肉精風暴演成羅生門　藍委：盧秀燕變王必勝眼中釘肉中刺？

不滿國民黨3度落敗！學界開出改革第1槍　發動連署「青年接棒」4主張

「真的不是我逼宮！」　周玉蔻喊話游錫堃：若感到不舒服願意道歉

傅崐萁提設「國會特偵組」　黃國昌喊「難評論」：不清楚實際內容

綠籲別讓瘦肉精風波政治化　蔡易餘：羅生門倒霉的是人民

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

快訊／存款僅76萬遭柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

拋國會特偵組遭轟「欲當立院習近平」　傅崐萁：綠委忘該有權責

台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　林濁水：未來將比陳水扁時期還險峻

臉書問謝國樑NET商場爭議就被封鎖？　許淑華：市長必須主動說清楚

瘦肉精風暴演成羅生門　藍委：盧秀燕變王必勝眼中釘肉中刺？

不滿國民黨3度落敗！學界開出改革第1槍　發動連署「青年接棒」4主張

「真的不是我逼宮！」　周玉蔻喊話游錫堃：若感到不舒服願意道歉

傅崐萁提設「國會特偵組」　黃國昌喊「難評論」：不清楚實際內容

綠籲別讓瘦肉精風波政治化　蔡易餘：羅生門倒霉的是人民

陳芳語見餐廳「殺青蛙」全買回家養　吃素15年曝「擠牛奶」殘忍過程

天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

衛福部「醫院評鑑」明公布！傳「醫學中心+2」變10家

過年網購要注意！電商部份商品出貨時間有調整　蝦皮店到店三天公休

金門中正公園驚傳有人落水！警消搶救上岸　男子明顯死亡

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

三星會長李在鎔一審獲判無罪　子公司合併案涉操縱股價

春節連假將至　東警規劃讓遊子安心好返鄉

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃「嚴重燒傷毀容」

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

館長嗆酸民：我不能喜歡韓國瑜嗎？

王必勝「把瘦肉精檢體交出」台中回應

快訊／台中市議員宣布退出時代力量

黃國昌要拆自家違建　四叉貓發現「拆除公司和他服務處地址一樣」

拆違建公司與服務處同地址？黃國昌反擊了

不滿國民黨3度落敗！學界開出改革第1槍　發動連署「青年接棒」4主張

王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

與韓國瑜話當年　柯建銘：爾後共喬是使君與我

民眾黨拋2／6開議！韓國瑜首次朝野協商討論　黃揚明曝往例

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　他：未來將比陳水扁時期還險峻

柯北區謝票茶會　陳琬惠：沒收到訊息

嗆韓國瑜「草包院長」神秘人身份曝光　曾參選台東縣長、立委

綠批黃國昌　立院未開議≠立委沒上班

韓國瑜上工首日行程滿檔！　院內視察讚周萬來「教科書級人物」

更多熱門

相關新聞

瘦肉精危害健康 司法應調查蓄意添加

瘦肉精危害健康 司法應調查蓄意添加

雖說西布特羅是「毒物」，但一般是不可能會拿來餵豬，而且這東西不便宜，單單50毫克就要價800歐元，豬農沒事幹嘛加？損人又不利己，被抓到還違法。但若是有人蓄意添加，這就牽涉茲事體大，恐怕需要政府單位儘快介入調查，才能杜絕此問題。

瘦肉精風暴演成羅生門　藍委：盧秀燕變王必勝眼中釘肉中刺？

瘦肉精風暴演成羅生門　藍委：盧秀燕變王必勝眼中釘肉中刺？

中市檢出瘦肉精...複驗6次都陽性數據曝

中市檢出瘦肉精...複驗6次都陽性數據曝

台糖送同批次梅花豬複檢仍未驗出瘦肉精　重申「絕無使用」

台糖送同批次梅花豬複檢仍未驗出瘦肉精　重申「絕無使用」

瘦肉精羅生門　蔡易餘：倒霉的是人民

瘦肉精羅生門　蔡易餘：倒霉的是人民

關鍵字：

瘦肉精

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面