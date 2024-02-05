台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

▲台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者皮心瑀／台北報導

台糖安心豚梅花肉片中被檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，但4日晚間行政院食安辦卻說收到的45件樣本均未驗出。衛福部次長王必勝稱檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位接近定量極限，判讀應該更謹慎，並要在場記者去問問台中市府為何急於公布。對此，台北市長蔣萬安指出，對於食安的把關沒有最審慎，只有更審慎，希望中央政府千萬不要掉以輕心，「聽到哨音我們一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲」。

台中市衛生局日前於台糖安心豚梅花肉片中檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，因此勒令下架、依法裁處，但4日晚間行政院食安辦卻召開記者會回應收到的45件樣本均未驗出，陷入羅生門。

台中市府回應，6次檢驗結果一致，有驗出是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

蔣萬安5日受訪時說，食安的問題事關重要，絕對必須非常審慎，台中已經經過6次的檢測，接下來也會請中央食藥署一起參與複驗，包括台北市等很多縣市也都進行了預防性的下架，並即刻啟動了全面的清查，雖然在架上沒有發現這個同批號的肉品，但是對不同批號還是有進行抽驗，檢測結果會在年前就會出爐，一切一定會等檢測的結果合格才會恢復上架。

蔣萬安強調，其實對於食安的議題，是中央跟地方共同的責任，對於食安的把關沒有最審慎，只有更審慎，所以希望中央政府千萬不要掉以輕心，聽到哨音一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲，應要解決問題，絕對不是解決提出問題的人。