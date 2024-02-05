快訊／食藥署檢驗「3件台糖豬肉片」　都沒檢出瘦肉精！

▲台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」。（圖／台中食安處提供）

記者趙于婷／台北報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，為進一步釐清相關問題，檢體在昨日也緊急送到食藥署檢驗。食藥署今表示，已檢驗3件台糖梅花豬肉片，結果均未檢出西布特羅等瘦肉精。

台中市衛生局日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工的「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」，有效日期為2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513的產品，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。

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相關檢體在昨日送到食藥署做進一步檢驗，副署長王德原表示，2月4日進行3件台灣糖業股份有限公司的梅花豬肉片檢體檢驗，以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」進行21項乙型受體素）含西布特羅，Cimbuterol）檢驗，結果均未檢出。

3件檢體包括2件由農業部函文由台糖公司於2月4日的台糖監製梅花肉片（製造日期為2023.12.11；有效日期為2024.06.10），另1件為食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局於2月4日至全聯台南北安分公司抽樣台糖監製的梅花肉片檢體1件（製造日期為2023.12.11；有效日期為2024.06.10）。

王德原表示，3件產品與台中市食品藥物安全處檢驗的梅花肉片均為同一批（依其包裝上之QRcode碼顯示同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝），結果確定均未檢出。