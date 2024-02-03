372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

▲台中市府衛生局長曾梓展今日率隊前往台中市西屯區量販店及賣場稽查。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府昨（2）日公布，在上月中旬前往國防部福利事業管理處所屬的台中福利站，驗出台糖安心屯梅花肉片含有瘦肉精，經清查該產品共有372公斤出貨至台中，另還有庫存11.7公斤，目前已全數下架。中市府衛生局今（3）日前往中市量販店及賣場稽查，共抽驗12件肉品，快篩結果均為陰性合格。衛生局長曾梓展表示，農曆年節將至，將持續強力稽查產品來源及標示並抽驗，所有查驗結果均於市府官網公佈，讓民眾買得安心。

曾梓展表示，食安處每年過年前皆會針對年節食品進行抽驗；今年1月15日該處前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（音譯Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定，經查該批產品出貨至臺中市共372公斤，目前庫存剩11.7公斤已全數下架，全案並移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。

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曾梓展今日率隊前往台中市西屯區量販店及賣場稽查，除檢視肉品來源標示外，並由食品藥物安全處進行肉品抽驗8件，現場另萊劑快篩4件肉品，快篩結果均為陰性合格。他說，今日於賣場進行萊克多巴胺快篩檢驗，其餘成分衛生局將以質譜儀進一步化驗是否有其他成分、並進一步分析。

曾梓展提到，中央自2021年起開放萊豬進口，中市府為維護市售肉品安全，整合各局處共同推動「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，自2021年至2024年1月底止，主動出擊查驗肉品共6萬1647件，包括標示查核4萬7579件、抽驗4095件瘦肉精、快篩9973件，其中10件豬肉產品未標示原產地不符規定（6件依規處辦、4件移外縣市查辦）、1件美國牛肉超標，已依法裁罰。

曾梓展強調，市府將持續於春節期間針對超市、連鎖店等社區販售地點，不定時進行實地稽查與抽驗，且為讓民眾能夠清楚選購。他也提醒食品業者，牛、豬肉品可要求供應商提供檢驗報告及來源憑證，並清楚標示來源產地，若經查獲未標示或標示不實，將依食安法規定開罰。

食安處呼籲，民眾在選購肉品及外出聚餐時，可留意業者肉品是否標示產地，相關肉品瘦肉精的抽驗結果均公布在「台中市核食食安萊劑肉品專區」供市民查詢，提供更充分的消費資訊，確保市民權益。