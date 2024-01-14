打造都市永續綠洲！花蓮挹注2千萬經費　持續優化美崙山公園

▲蓮霧園平台建置完成，提供民眾更舒適健行休憩空間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為優化美崙山公園，去年爭取中央超過2,000萬元，進行美崙山生態園區的環境改善工程，努力打造一座兼具美觀、功能及生態永續休憩場域。

縣長徐榛蔚表示，地處花蓮市區最高點的美崙山生態園區面積約50餘公頃，是典型的亞熱帶森林生態系，擁有豐富的生物多樣性及優越的地理位置，不僅是花蓮鄉親遊玩運動的最佳場所，更是觀賞東海岸線和花蓮市景觀的絕佳地點，花蓮縣政府每年持續挹注縣預算同時爭取中央經費，致力提升美崙山基礎服務設施水準與優質環境，強化美崙山整體架構及維護民眾安全，讓民眾入園時能獲悉園區內各項景點區位、步行建議路線，認識美崙山森林生態及提升花蓮縣在地旅遊品質。

農業處長陳淑雯說明，在縣長徐榛蔚重視整合生態資源與強化設施安全的要求下，美崙山生態園區改善計畫以安全、永續為第一考量進行改善規劃，一步步朝向國際級都會型森林生態公園願景邁進，去年已完成美崙山公園好漢坡階梯改善，生態園區內木構造（涼亭、棧道等）修繕、蓮霧園及科博館平台更新、文人園區排水系統改善、園區內導覽系統及特有種（狐蝠、五色鳥）解說牌建置等改善任務，後續花蓮縣政府持續努力讓園區成為具美觀、功能、環境友善和教育意義的永續都市綠洲。