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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸彩民「同組號碼」下133注狂掃30億獎金　破福彩雙色球紀錄

▲大陸福利彩票雙色球。（圖／CFP）

▲雙色球是最容易出現億元人民幣巨額獎金的福利彩票遊戲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸福利彩票雙色球昨（6）日晚間進行第2024016期開獎，也是農曆年前最後一期開獎，一等獎共開出136注，單注獎金約516萬元人民幣（約2275萬元新台幣）。值得注意的是，136注一等獎有134注來自於貴州一間投注站，據投注站員工透露，是同一個人下注，總獎金達6.8億元人民幣（約30億元新台幣）。

▲大陸福彩雙色球開出億元巨獎，彩民下單133注同組號碼擁6.8億元人民幣彩金。（圖／翻攝紅星新聞）

▲貴州彩民下單133注同組號碼擁6.8億元人民幣彩金。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，在此之前，國內彩市的最高獎金紀錄是雙色球5.7億（人民幣，下同）巨獎。本次福彩雙色球6.8億元巨獎，是雙色球在2024年開出的第1個億元獎，距離2023年12月12日晚廣東廣州1.44億巨獎相隔56天。

消息傳開後，不少人前往開出巨額獎金的投注站詢問，一名投注站員工表示，「每天出票量多，人多，我也記不清楚。拿票到省中心領獎的時候就知道了，憑票領獎。」安順市福彩中心則證實，「確實有一位市民購買133注雙色球彩票獲獎，彩民將去貴州省福彩中心兌獎。」

根據中國福彩相關紀錄顯示，雙色球是最容易開出億元獎金的類別，大陸在開出億元巨獎的前10名中，有6個出自雙色球遊戲；億元巨獎前5中，雙色球遊戲更是獨佔4席，這次開出的億元巨獎是雙色球史上第40個億元獎，6.8億巨獎獎金排名大陸彩市及雙色球億元獎歷史雙榜第1。

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