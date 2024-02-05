台南翁「一陣暈眩」跌落6米深大排　警協尋及時救援送醫

記者林東良／台南報導

台南市警新營分局鹽水分駐所4日上午10時獲報案稱，74歲顏姓男子凌晨5時外出運動卻遲遲未返家，顏妻察覺有異，因此請求員警協助找尋，警方積極協尋，在後鎮大排水道內發現跌落大排的顏男，馬上通報消防人員，共同涉水將他救起送醫。

▲台南市警新營分局鹽水分駐所員警在後鎮大排水道內發現跌落大排的顏男，馬上通報消防人員，共同涉水將他救起送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，巡佐蔡宗隆接獲報案後，隨即率同警員楊雅筑、李宗庭及曾家羽前往鹽水區汫水里調閱顏民住家附近監視器畫面，同時訪查街坊鄰居；經鄰居表示，早上在鹽水區後鎮排水抽水站後鎮大排附近曾和顏民擦身而過，員警立即趕往該處搜尋，果然於中午12時35分許發現跌入大排內水道的顏男，他下半身浸泡水中，虛落的躺在堤防邊坡無力脫困。

顏男向警方表示，早上運動經過此處時，忽然一陣暈眩跌落大排。員警考量大排高約5、6公尺，加上無法確定顏民受傷狀況，立即連繫消防隊前往協助救援，等待期間員警李宗庭涉水護住顏民，避免他滑入水中，同時安撫他的情緒，終於在消防隊抵達後，使用擔架、繩索等救援工具將顏民拉上岸，送往柳營奇美醫院，經醫生診治，發現他腹部擦傷，包紮後幸無大礙。

新營分局分局長蘇政敏呼籲長者，因健康或精神狀態不佳，獨自外出容易發生憾事，建議家中如有高齡長者應多加關心，協助按捺指印、申請愛心手鍊、個人衛星定位器具等措施，才能防範未然，是給家人最好的照顧與保護。