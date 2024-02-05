台中7車糾紛！見警秒閃人...BMW擦撞警車逃逸影片曝

記者許權毅／台中報導

台中市東勢區東崎路四段今（5）日4時許傳出行車糾紛，轄區員警獲報前往，發現有7車停放在路中，眾人一見到警方立即上車加速離開，過程中一輛白色BMW擦撞警車右前車頭，駕駛也未停下，隨即往和平區逃逸。警方追查該車1小時過後出現在東勢大橋附近，通知警網圍捕，該車又往國道逃逸，警方將通知駕駛到案說明。

▲台中警今日凌晨獲報7車糾紛，現場駕駛看到警方卻當場閃人，還有一輛BMW撞到警車，警方追查現場人員身分中。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



東勢警分局指出，見該車駕駛逃逸後，立即通知和平分局支援攔查，但多輛轎車車速過快，攔查未果。調閱監視器後，5時3分發現擦撞警車的白色BMW往東勢大橋方向前進，立即通報勤務中心圍捕。

警方在東勢加油站發現該輛BMW，該名駕駛看見警車後，又改往國道4號方向前進，再接往台74線快速道路，往太平方向逃逸。

東勢分局指出，巡邏同仁事後返回報案現場查看，現場並未遺留任何違法物品，針對攔檢不停及車輛違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例告發。另衝撞巡邏車之白色車輛通知到案後，將依妨害公務罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

警方表示，現場員警、裝備均平安，僅巡邏車車前保險桿右側毀損。