基隆Podcast探討節日背後意義　民俗專家分享農曆新年習俗

▲基隆民俗專家分享農曆新年習俗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

下周即將邁入農曆新年，也象徵迎接新一年的希望與繁榮，農曆新年也包含許多傳統習俗與信仰禁忌，本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆「雷成壇」李戊己道長，分享關於農曆新年的各種習俗及節日由來，了解節日背後的意義，使我們更能深刻感受春節的溫度。

李戊己道長表示，過年的由來，源自古代中國的傳統習俗，相傳古時有一隻名為「年獸」的怪物，每到除夕夜就會出來吃人，讓百姓相當的恐懼，而年初一之所以要拜年，就是相互確認彼此沒有被年獸吃掉，並道賀對方，年初二要回娘家，也是會去探望父母是否還在。後來人們發現年獸怕紅色、火光和噪音，於是在除夕夜掛紅布、燃放鞭炮，逐漸演變成現今過年的習俗。

▲基隆市發言人余治明（左）、基隆雷成壇李戊己道長（右）。

對於春節的習俗，李戊己道長分享，初一不能吃稀飯是因為「稀」可能意味著日子過得「稀疏」，所以為了希望一年過得飽滿，人們避免在初一吃稀飯。此外，過年期間不要隨意罵人，相傳這是一個壞兆頭會倒楣一整年，過年不要罵人是為了迎接新年時心情愉快、氣氛和諧，以祈求來年平安順遂，也是對傳統文化的尊重。

余治明也詢問過年紅包應該包多少才能兼顧到禮貌？李道長表示，金額部分量力而為，心意最重要，數字部分則以：六六大順、幸運數字七、八取諧音「發」，或者是168一路發等，最為喜氣相宜。李戊己也補充到，過年到宮廟拜拜，可以準備水果、餅乾、麵線皆為上選，在參拜時也要將本人與家人姓名、地址以及所求搭配祝禱詞明確地表達。另外春節求財拜財神爺，可以選擇拜住家附近的土地公，具有招財納福的吉祥象徵。

余治明表示，在這個傳統與現代共融的時刻，或許人們已逐漸淡忘傳統習俗，其背後蘊含的深厚人文歷史或故事，希望透過基隆Podcast本集的介紹，能讓聽眾們更加了解農曆新年以及各項習俗背後的特殊意涵，並將傳統習俗之美與當代生活相互連結。基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr。