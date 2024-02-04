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大陸 大陸焦點 特派現場

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

▲▼烟花颱風逼近上海，外灘、南京步行街出現強風。（圖／CFP）

▲上海外灘。（圖／CFP）

文 ／中央社

中國經濟復甦乏力，中國人民大學近日發布「小微企業金融健康報告」，公開對2300多家小型微利企業的調查結果，顯示逾1/3的小微企業金融不健康，恐影響1.8億人的就業前景。

綜合陸媒報導，為了更好地觀察小微企業的金融健康狀況，中國人民大學中國普惠金融研究院（CAFI）在獲取了2349份有效問卷下，近日公布「小微企業金融健康報告」。

報告編制了金融健康指數，結果發現逾1/3參與調研的小微企業表現為「金融不健康」，這關乎1.8億人的就業前景。

報告指出，從地區看，需要重點關注河南、陜西等地的小微企業，處於金融不健康狀態的占比偏高；廣西和重慶的小微企業金融健康狀況存在兩極分化現象。

從企業成立時間觀察，成立時間在3至5年和8年以上的小微企業金融健康狀況欠佳，需要重點關注。

在日常財務管理上，小微企業的應收帳款拖欠問題較為嚴峻，資金回流壓力較大，需要重點關注。

其中在「非常不健康」組內，80%左右的小微企業不能按時收回應收款項。

整體來看，目前小微企業依然存在融資難、融資貴的問題，從銀行融資面臨缺乏抵質押擔保物、銀行授信流程複雜且時間過長、融資成本高等困難。

報告指出，所謂金融健康衡量的是一個小微企業是否可以維持良好的日常財務運營、穩健地應對經營活動中的潛在風險、周全地準備當下和未來發展所需財務資源，體現了企業的良好運轉狀態、免疫力和成長潛力。

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