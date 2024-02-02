年前居家防火健診　南消灣裡分隊到宅宣導消防安全

▲南消灣裡消防分隊與義消婦女中隊第一分隊攜手，聯合南區興農里里長，共同展開興農里居家防火安全診斷的宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將屆，為了加強社區居民的防火防災意識，南消灣裡消防分隊與義消婦女中隊第一分隊攜手，聯合南區興農里里長於2月1日晚上7時許，共同展開興農里居家防火安全診斷的宣導活動。

透過實地訪視，提高居民對防火安全的警覺性，讓民眾也可於年前大掃除時，自行檢視家中各式用火用電環境。

這次宣導活動內容項目為居家用火用電安全、公共場所安全及禁止施放天燈、住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒等多項內容，提醒民眾在過年期間，家庭使用電器和烹飪頻率增加，使用電器遵從「5不1沒有」原則，出入人潮眾多公共場所時要注意避難逃生路徑，讓民眾能夠在日常生活中識別潛在的安全隱患，有效預防火災的發生。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。

消防局特別呼籲每年12月到隔年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，因天氣寒冷，民眾常緊閉門窗，偶有發生一氧化碳中毒意外事件，請民眾在天寒時使用熱水器、禦寒電器，仍須留意室內通風，避免發生意外。