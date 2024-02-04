貓奴認證！王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

▲王世堅與家中愛貓自拍。（圖／翻攝自王世堅臉書）

記者江采蓁／綜合報導

可愛的毛小孩人見人愛，近年來也有許多政治人物在社群媒體上分享與家中寵物的互動增加親和力，民進黨立委王世堅4日就在臉書貼出與愛貓的自拍照大談養貓經，不少網友紛紛驚喜直呼，「原來委員也是愛貓人士，必須讚一個！」也有網友笑稱「養貓可以馴化脾氣」、「真是鐵漢柔情」。

王世堅分享，六年前，他的太太從獸醫處收養一隻體弱的貓咪（應該是豹貓跟什麼混的），是一隻咖啡毛色的小帥貓，他取名為「毛毛」，他們夫妻和兩位兒女都深愛且用心照顧毛毛；因此，一年後，他們又接回一隻體弱、脫毛的小貓，他們取名為「小毛」，但小毛一歲時送醫結紮後卻不幸感染身亡，當時太太哭到不行。

王世堅接著分享，後來，有隻因氣管與食道過近、導致體弱不好照顧的銀白色小小貓，對方問他太太要不要，然後就出現在他們家了，他把這隻小小貓取名為「小小毛」，但她實在太可愛太萌，他女兒就稱呼她「呆萌」，但小小毛是家裡反應最快、動作最敏捷也最貼心的小小貓。

此外，王世堅更大談養貓經，提到自己剛開始養貓時，家裡的木製家具、皮革沙發，都佈滿貓抓痕跡、無一完好，看到這景象他會抓狂、無法想像，但現在如果這兩隻貓不磨爪子，他反而會擔心是不是生病了？他笑稱，「現在全家甘之如飴，有貓真好！」

王世堅最後感性說道，養貓讓他們家從此和樂融融，他們有共同的話題、責任和分工，從飲食到貓砂處理，從逗貓棒到貓屋貓床整理，他們快樂的陪伴分工。他也大方介紹照片中的兩隻愛貓，較大的、咖啡毛色的是毛毛，六歲三個月，雄性；較小的、銀白毛色的是小小毛，四歲兩個月，雌性。

此文一出吸引大批網友留言大讚「謝謝堅哥ㄧ家人給貓咪溫暖的家」、「堅哥一家好有愛」、「原來委員也是愛貓人士，讚一個！」但也有網友笑稱「養貓可以馴化脾氣」、「堅哥鐵漢柔情」、「貓咪看到恰吉會不會嚇到？」

▲王世堅與家中愛貓自拍。（圖／翻攝自王世堅臉書）