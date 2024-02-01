再續世堅情！王世堅給韓國瑜8字　曾送過手錶「戴著就不會睡到中午」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日進行正副院長選舉，經過第二輪投票後，國民黨不分區立委韓國瑜擊敗民進黨立委游錫堃，成為第11屆立法院新任院長。被問到會不會擔心韓國瑜「睡到中午」，無法準時上班？民進黨立委王世堅反而替韓緩頰，認為當上院長會自重，並送給韓國瑜8字「為國珍重、好好做事」。

王世堅1日下午於立法院副院長第一輪投票結束後，被問到怎麼看韓國瑜當上立法院長？王世堅表示，自己沒有什麼意見評論，因為院長也是立委同仁，既然是同仁，不管哪一個黨派，就都是同事，「選民選我們立委進來是要監督官員、監督國家政策預算法案，所以大家是獨立行使職權，我們互相尊重。」也希望韓國瑜可以公正主持議事，讓國事順利進展。

關於未來會不會天天監督韓國瑜有無準時上班？王世堅提及，要讓院長自重，「我相信當上院長，也會有很多自我期許，再次強調那絕對不是我的工作，因為選民選我，是來監督行政官員、推動國家政策法案，我是執政黨立委，當然必須捍衛執政黨政策，但七分維護跟捍衛，也要有三分監督，這是這工作的天職。」

至於有沒有什麼話要送給韓國瑜？王世堅笑說，「我希望他為國珍重，好好做事。」另韓國瑜之後可能擔任民主基金會董事長，會不會擔心對方的親中立場？王世堅稱，相信擔任院長以後，沒有人敢親中，且記憶中的韓國瑜是唱《夜襲》的人，「我想他會記住《夜襲》的意義。」

媒體追問，綠委稱韓國瑜可能睡到議場都結束了，會不會想送給韓鬧鐘？王世堅認為，韓當北農總經理時，工作時間為凌晨1、2點至早上7點多，所以不認為當時睡到中午有什麼，只是每個工作都不一樣，相信對方當上院長會自重。

不過，當媒體訪問結束時，王世堅突然看了一下左手的手錶，突然想起自己以前曾送給韓國瑜、女兒韓冰一對手錶，且款式與他的相似，但只看過韓國瑜戴1、2次，因此直言戴著手錶就不會睡到中午了。