快訊／台中派出所長備勤室中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

▲台中市勤工派出所長備勤室中彈身亡，檢相驗確認是自殺，頭部一槍。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長昨（3）晚在派出所備勤室內中彈倒地，送醫後搶救不治，檢方4日上午完成相驗，確定是頭部槍傷，一槍，右腦入左腦出，至於輕生原因，警方正將死者手機送往鑑識解密，以釐清死因。

台中第三警分局長謝有筆表示，裘姓所長3日晚間10點至4日凌晨2點間，原先要執行酒駕取締勤務，晚間9點48分到槍械室領取槍彈後，返回所長備勤室，舉槍自盡。同仁發現後立即撥打119送醫，惟醫師於23時45分宣告急救無效。

謝有筆表示，裘姓所長到任至今一年多，工作表現十分積極，平時會帶領同仁爭取交通、治安上的績效，對於裘員離世他深感遺憾，目前已將手機送往鑑識解密、釐清死因，後續會全力配合家屬處理後續事宜，並對同仁進行心理諮商。

裘姓所長60年次，中央警察大學二年制行政系80期畢業，在抓車手、酒駕、毒品及通緝方面屢建奇功，2019年時曾因清槍時走火，登上媒體版面。裘姓所長兩個小孩都唸大學，沒想到在過年前發生憾事，讓同事都深感遺憾。

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