男婚姻破裂想不開...又從急診室溜走　母1句「媽媽看看」讓他淚崩

記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲的林姓男子，因婚姻破裂加上疾病纏身，日前晚間想不開被家人送醫，竟擅自拔掉點滴偷偷離開急診室，警方擔心發生不測出動多名警力找尋，10分鐘後即在重劃區找到上身赤裸、蹲在地上的林男，林男原本相當平靜，直到母親到場，用雙手抱著他，輕喊「媽媽看看」，林男這才卸下心防嚎啕大哭，讓在場員警為之動容，紅了眼眶。

▲▼台中一名男子婚姻破裂，身體不適送醫竟從急診室偷溜，警方尋獲後通知家人到場，母子相擁痛哭，連員警也紅了眼眶。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局勤工派出所員警，日前晚間8點半獲報，醫院急診室有病患跑掉了，警方趕赴現場，原來是母親陪兒子就醫，林男情緒不穩，不肯配合治療，趁家人一時不注意，連拖鞋及上衣都沒穿，就自行拔掉點滴衝出急診室。

警方擔心發生不測，立即出動多名警力在醫院周邊尋找，幸好10分鐘後，在1公里外的重劃區路邊發現神情憔悴的林男蹲坐在地上，趕緊上前安撫，同時聯繫母親、姊姊到場。

林母見兒子打著赤膊、赤腳坐在地上狼狽的模樣，不捨地頻頻拭淚，在旁員警鼓勵說「沒事啦」、「家人是最大靠山」、「攬一下啦！」林母立刻伸出雙臂給兒子一個溫暖的擁抱，說了一句「媽媽看看」，林男情緒再也壓抑不住，眼淚瞬間潰堤，泣不成聲「我從小沒父親，是母親一手養大的」。

林男哭訴著內心累積的痛苦與矛盾「我很痛苦」、「每天不吃不喝」、「我也想全家作伙啊」，林母細心幫兒子穿好上衣，緊緊抱著說「媽媽秀～」，這一幕也讓在場員警深受感動，紅了眼眶，林男後來同意返回醫院接受治療。

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