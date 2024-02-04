台中派出所長寢室中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密釐清

▲台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長，昨日晚間寢室中彈亡。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市第三警分局勤工所，昨（3）日晚間突然傳出裘姓所長在派出所內中彈倒地，送醫後搶救後宣告不治，警方已將裘姓所長的手機送往鑑識解密，以釐清死因。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

台中第三警分局長謝有筆表示，裘姓所長3日晚間10點至4日凌晨2點間，原先要執行酒駕取締勤務，晚間9點48分到槍械室領取槍彈後，返回所長備勤室，疑似舉槍自盡。

▲▼台中派出所所長寢室中彈身亡，妻子到警局製作筆錄。（圖／民眾提供）

謝有筆表示，裘姓所長到任至今一年多，工作表現十分積極，平時會帶領同仁爭取交通、治安上的績效，對於裘員離世他深感遺憾，目前已將手機送往鑑識解密、釐清死因，後續會全力配合家屬處理後續事宜，並對同仁進行心理諮商。裘姓所長的妻子得知消息，第一時間趕往醫院，得知丈夫不治身亡後，也已抵達派出所製作筆錄。

裘姓所長60年次，中央警察大學二年制行政系80期畢業，在抓車手、酒駕、毒品及通緝方面屢建奇功，2019年時曾因清槍時走火，登上媒體版面。裘姓所長兩個小孩都已就業，沒想到在過年前發生憾事，讓同事都深感遺憾，至於案發原因尚待釐清，相驗時間尚未決定。

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