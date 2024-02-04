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社會 社會焦點 保障人權

台中所長挨告「身心俱疲」　警還原現場：酒駕男國罵引爆衝突

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市警察局副局長郭士傑（中）說明事發經過 。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長，上月9日取締酒駕時，因51歲王姓男子拒不配合，不但藉故抽菸拖延，還找來家人助陣，大罵三字經，因此和王男發生肢體衝突，後來王男順利酒測，數值高達0.6mg/l，不料卻被王男控告傷害，裘尋求和解失敗，曾向同事和妻子多次表達「身心俱疲」，結果昨（3日）晚又要執行酒駕勤務，往事浮現，讓裘跨不過心中的那個坎。

裘姓所長3日晚間10點至4日凌晨2點間，原先要執行酒駕取締勤務，晚間9點48分到槍械室領取槍彈後，返回所長備勤室，以自己領用配槍舉槍自戕，同仁發現後立即撥打119送醫，惟醫師於23時45分宣告急救無效。

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中勤工派出所長取締酒駕反挨告「身心俱疲」，不料卻選擇輕生 。（圖／ETtoday資料照）

警方事後從裘男手機發現，曾用Line通訊向妻子和同事提到「最近發生的事情，讓他身心俱疲」 一事，經查原是上月取締酒駕，遭民眾提告傷害罪，和解不成，內心承受不了壓力，自戕前幾分鐘還傳訊給妻子「太太，對不起」。

警方還原當時現場，王男先是在家喝酒，後來開車外出，就在離家100公尺被裘所長攔下，王男不滿才剛外出就被攔，認為太倒楣，拒絕配合，抽菸拖延時間，不但打電話找家人到場，還大罵三字經、五字經。

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

裘姓所長一時被激怒，情緒失控，和王男發生拉扯，並有肢體衝突，後來順利制伏王男並完成酒測。所長事後將王男依公共危險、妨害公務罪嫌送辦，但王男卻反告裘傷害。

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

目前傷害官司還在地檢署偵辦中，裘姓所長心知情緒控管失當，企圖尋求和解，2次都失敗，王男堅持告到底，才讓裘感到「身心俱疲」，最後選擇輕生。

53歲的裘姓所長從警31年，擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，妻子在銀行上班，2名小孩分別在高中、大學就讀，發生如此憾事，同仁深感遺憾不捨，也會全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜。

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