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社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工見警棄車逃百米累癱　員警頭尾包夾等待...喊話：回來吧

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名22歲的越南籍阮姓逃逸移工，日前晚間騎乘電動自行車要外出買香菸，結果因為後車燈故障沒亮引起巡邏員警發現，阮男一發現警車，馬上丟下機車以衝百米速度逃跑，跑了150公尺後逃進農田，又在農田內四處躲藏，而2名員警早在農田兩邊好整以暇等待，直到阮男跑累了坐在地上，員警才說「回來吧」。

▲▼1名逃逸越南移工發現警察，馬上丟下車衝百米逃跑，直到累癱才被員警逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名逃逸越南移工發現警察，馬上丟下車衝百米逃跑，直到累癱才被員警逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名逃逸越南移工發現警察，馬上丟下車衝百米逃跑，直到累癱才被員警逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局勤工派出所所長裘景智、警員鍾易蓉，日前晚間7點巡邏到南區福田二街，發現1名男子騎的電動車大燈不亮，要上前攔查時，男子突然留下機車拔腿狂奔，翻越鐵欄杆遁入一處休耕農田，並在農田裡來回奔跑意圖甩開警方追緝，所長裘景智見狀立即與員警從農田兩面包抄，最後男子體力不支又無處可逃，才蹲坐在地乖乖束手就擒。

▲▼1名逃逸越南移工發現警察，馬上丟下車衝百米逃跑，直到累癱才被員警逮捕。（圖／民眾提供，下同）

男子是越南籍移工，即使被識破仍不願表明身分，直到請來通譯曉以大義，他自知難逃法網，才坦承一切，阮男在2020年申請來台工作，沒多久疫情爆發，他覺得工廠沒有加班，錢賺太少了，待了3個月就逃跑，帶著全身家當四處流浪打工謀生，被緝獲後淡淡向警方表示「四處躲藏的日子很難過，自己也很後悔，希望能快點回家」。

警方表示，移民署正推動為期5個月的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，針對失聯移工從寬論處，採取免收容、繳最低罰鍰2千元，呼籲民眾若有發現或認識逾期外籍人士，可鼓勵他們自行到案。

警方呼籲，若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，千萬不要心存僥倖。

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