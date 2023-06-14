台中土地公廟暗夜大火　消防急搶救！疑電線走火釀禍

▲台中市一間位在鐵皮屋內的土地公廟，疑因電線走火燒毀土地公。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南區大慶街一段一間土地公廟14日凌晨3點54分發生火警，廟內全是金紙、燈籠等易燃物，火勢延燒很快，警消獲報到場，布水線入室滅火及搜救，火勢20分鐘即熄滅，無人員傷亡，但土地公神像被燒毀，初判是電線走火。

警消獲報出動9輛消防車、25人前往搶救，該土地公廟是鐵皮屋搭起，暗夜火警吵醒左鄰右舍出門觀看，火勢在4點09分熄滅，燃燒面積10平方公尺，起火原因由火調人員調查中。