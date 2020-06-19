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美魔女半夜難入眠　易怒情緒不穩都是更年期惹的禍

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▲更年期。（圖／朴子醫院提供）

▲更年期。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子醫院婦產科經門診轉介一位年約50歲女性民眾，平日非常注重保養、氣質出眾，但該民眾過去幾個月來身體開始出現不適症狀，反覆看了精神科、復健科、中醫科、內科、改善不大，以為得了罕見疾病。婦產科陳昱任醫師診察後，才發現是婦女常見的更年期症狀。

婦產科陳昱任醫師說，這位女性民眾自述全身痠痛，有時候半夜難入眠，有時又容易發怒、情緒不穩，又覺得身體常有熱潮紅、盜汗等不適，甚至無法正常上班，影響正常生活作息。

陳昱任表示，更年期其實不難懂，關鍵是有這類症狀要儘早就醫治療，才能調整好體質，多數的病患在適當的使用雌性賀爾蒙補充之後多可以大幅改善生活品質，但雌性賀爾蒙的使用需要經過專業醫師評估，才可以減少用藥風險；如不適合使用雌性賀爾蒙的患者，其他非賀爾蒙的藥物可以幫助病患改善症狀。這位美魔女治療後，更年期症狀終於獲得改善緩解，回歸往日自信的笑容與風采。

根據研究，婦女約在45到55歲這段時期，逐漸出現更年期症狀。因受荷爾蒙分泌減少影響，可能會產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠及心情低落甚至易怒等情形，而大部分女性問題主要是身體不適如熱潮紅、盜汗或
心悸等，有時伴隨排尿會有漏尿，尿道口疼痛、性行為不適，再來則是失眠、情緒不穩起伏等。但是這類困擾通常是難言之隱！

另一個更年期症狀是骨質疏鬆現象，研究顯示每兩個停經婦女便有一個有骨質疏鬆症狀，因為停經荷爾蒙影響導致骨質流失的速度加快。因此要先由專業醫師進行骨折風險評估，或者骨質密度儀檢查。

朴子醫院除了西醫，中醫科也有特別門診也可以輔助治療更年期女性。由於更年期婦女有骨質疏鬆、面臨退化性關節炎等問題，經過專業中醫師評估個別狀況治療，可依據醫囑配合龜鹿二仙膠評估使用，中西合併讓骨質疏鬆別再
來。

賴仲亮院長說，除了藥物治療骨質疏鬆症，平時應多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、深綠色蔬菜等，不食用咖啡因過量的食物、須適度做載重或荷重的運動(關節不好民眾應避免此運動
)、但如為骨質疏鬆高危險群，有骨折高風險的病患，則需要更進一步請教專業醫師諮詢，正確了解骨質疏鬆用藥、更年期如何飲食來調整體質，才是治療關鍵。

隨手拍都是美照

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