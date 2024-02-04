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《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

▲《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展

▲《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展開展。（圖／擷取自邱若華臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

認識在地、才能認同在地！桃園市文化局規劃《尋找八德DNA》八德歷史人文特展，即日起於八塊厝民俗藝術村開展！新科立委邱若華出席活動表示，說到八德，大家的記憶是什麼？是眷村文化、超好買的大湳市場，還是生態公園？很多人都知道八德以前叫八塊厝，地名的由來是？歡迎市民朋友一起來參展，了解更多關於八德的故事。

▲《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展

文化局表示，本次展覽從八德的地理位置及地名演變開始，規劃四個不同單元來探索八德的獨特文史，分別是「流」（流轉八德）、「芳」（文資八德）、「聚」（藏藝八德）和「傳」（傳藝八德）等，並且結合多樣的影音展示，例如專家學者的口述歷史、文物展示、數位影像播放、情境佈置、互動裝置…等，帶領觀眾一起揭開八德的前世今生。

「流」（流轉八德）--桃園的台地地形蓄水不易，先民開鑿埤塘，供灌溉及養殖魚蝦，形成特殊的地景，另日治時期興建的桃園大圳，是桃園台地上規模最大的人工造景，而位於八德崖線下的地下湧泉，形成多處特色浣衣空間，為桃園絕無僅有重點特色。

▲《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展

「芳」（文資八德）--介紹八德古蹟、歷史建築等文化資產，另介紹主要宮廟及特色民俗慶典活動，讓參觀民眾看見八德的多元信仰及慶典內容。

「聚」（藏藝八德）--盤點八德藝術創作及工藝匠師，介紹橫跨清代、日治時期木雕技藝精湛的建廟大木匠師葉金萬、鄉土西畫家邱創乾及其他藝術家。另外也重現八德的記憶空間，如霄裡浣衣池、眷村與戲院等。

▲《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展

「傳」（傳藝八德）--介紹大湳森林公園的歷史與生態景觀，結合美食，規劃好吃、好玩的「樂遊八德」行程，由八德農民精心栽培的網室蔬菜、全國好米及蔬果等，打造具有深度觀光與慢活情調的文化旅程，邀請民眾一起來八德踩點大探索。

除了具有深度的人文歷史展覽外，開展後每月將舉辦戶外八德深度小旅行活動，為民眾提供更加全面的文化旅遊體驗，活動名額有限，隨時關注八塊厝民俗藝術村臉書最新動態！

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