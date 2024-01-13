桃園立委／邱若華一路領先！自行宣布當選：我們再創光明了

▲邱若華當選立委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

2024年立委大選今(13日)登場，桃園市立委選戰激烈，而桃園市第六選區（復興區、八德區、大溪區、中壢區 ）由國民黨邱若華對上無黨籍趙正宇。稍早，開票結果出爐，由邱若華勝出，而她也對此發表勝選感言，「我們讓桃園再創光明了！」

邱若華勝選感言：

各位好朋友，我們贏了！！！

我們讓正義再現 讓希望再現 我們讓桃園再創光明了！！！

首先，我要謝謝我們偉大的市民朋友。是你們，讓若華可以光榮的打贏這場光榮的選戰。我也要謝謝我的對手，趙正宇委員，雖然黨派各有立場，但我們對地方的感情與使命，是一樣的。若華非常感謝他過去八年對地方的服務。我剛剛也跟他通過電話，我也向他承諾，他的政見，只要是對鄉親有利的，若華未來也會當成自己的政見。我也拜託他，未來可以繼續給我指導，我們一起繼續為鄉親的未來努力！

謝謝邱奕勝議長、張善政市長、在場的各位議員、里長這段時間的全力相挺，這場選舉，我們沒有謾罵、沒有負面選舉，若華自始自終堅持，用我的熱情、理念與政見，打動每一個選民。

若華向大家承諾，立法委員，不是高高在上的政府官員，而是為大家服務的民意代表。未來若華一定會不分黨派、不問立場，只為選區的發展、只為鄉親的福利服務。如果大家覺得若華哪裡做得不夠好、或是立場與大家不一樣，請大家都可以告訴若華。若華為傾聽民意，絕對不會高高在上，不會甘於淪為政黨的橡皮圖章。

當選，只是一個開始，開心，只到今夜。

從明天開始，若華將展開謝票行程。下周一，就要進入工作狀態。不只是所有選民服務即刻啟動，也會開始著手進行未來在立法院，所有包含法案以及政見落實的準備工作。

若華要用行動與政績，向八德、大溪、復興、中壢的所有鄉親報告，請大家從現在開始，用最嚴格的標準檢視我，我也告訴自己，絕對不能讓大家後悔投給我！！

再次向偉大的朋友致謝，我們繼續努力，謝謝大家！！！

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