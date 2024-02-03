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大陸 大陸焦點 特派現場

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

男子看煙火竟罹患罕見肺炎。（示意圖／Pexels）

▲男子看煙火竟罹患罕見肺炎。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

看個煙火竟會罹患肺炎？中國大陸廣東一名37歲男子元旦期間回老家過年，卻在觀賞10幾分鐘的煙火後出現感冒症狀，且病情還隨時間逐漸加重，男子急診後被診斷出罹患名為「慢性嗜伊紅性白血球肺炎」（Chronic Eosinophilic Pneumonia）的罕見肺炎。

據《九派新聞》報導，該名37歲李姓男子回老家看元旦煙火後，隔天就出現發燒、乾咳、畏寒、無力、肌肉痠痛及頭痛等症狀。李男「感冒」隔天見症狀持續加重且高燒不退，立刻奔赴深圳市人民醫院急診。

醫師宋通微經過一連串檢查後，發現李男血液中的白血球及嗜酸性球指數極高，其中嗜酸性球指數高達68.5％，遠超過正常值的0.5％至5％，立即安排李男住院。宋醫師在李男的胸部電腦斷層掃描照片出爐後，確認其肺部有瀰漫性網狀及毛玻璃狀陰影，判定他罹患慢性嗜伊紅性白血球肺炎。

宋醫師綜合各項因素後，認為李男當時「在前排位置」觀賞數10分鐘煙火，當晚又「沒戴口罩」，導致吸入大量煙霧並因此「被嗆出罕見肺炎」。經施予3天的糖皮質素治療後，李男已明顯好轉並出院。

據台灣內科醫學院病例報告，慢性嗜伊紅性白血球肺炎為每年發生率僅10萬分之0.23的罕見疾病，女性罹病機率為男性2倍，且大部分沒有抽菸病史。該病好發於30歲至40歲之間，典型症狀為咳嗽有痰、發燒、胸悶不適、體重減輕及夜間盜汗，在通常情況下，該病從不適到診斷需約4到6個月，治療最快不到48小時就有效。

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