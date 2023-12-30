搶當酒神！挑戰821秒喝8杯...女醉倒被扛回隔天斷氣　母崩潰提告

▲女子挑戰「酒神活動」，要在限時內喝下8杯酒，結果不支醉倒，隔天因肺炎死亡。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓女子到夜店挑戰折扣活動，要在821秒內喝8杯不同酒類，結果王女喝一半就醉倒，由蕭姓男友人搭Uber送回家，蕭男還特地把睡到打呼的王女放上床側躺著，以免被嘔吐物噎住，並拍照存證，隔天王女母親察看驚見王女已斷氣，王母怒控蕭男未及時把人送醫，涉嫌過失致死，但法醫驗屍後，確認王女是死於肺炎，北檢調查後將蕭處分不起訴。

據了解，王女原本在居酒屋工作，因此結識蕭姓酒商，2人偶而會相約外出飲酒，8月31日深夜11點半左右，2人一起到台北市某間酒吧飲酒聚會，在一般席坐了約半小時後移駕到吧檯，向老闆表明想挑戰店內的酒神活動。

▲酒吧老闆證稱，有確認過死者要獨自挑戰飲酒活動。（示意圖／Pexels）

原來這間酒吧剛開幕沒多久，經常辦活動刺激消費，這次酒神挑戰是在821秒內（約13分鐘）喝完8杯不同種類的調酒，可獲得消費折扣，還有機會登上酒神寶座，當時老闆詢問王女平常有沒有喝酒，王女表示「平常常喝，酒量還可以」，老闆再問要不要參加雙人賽，但是要共喝11杯酒，王女堅持1人挑戰。

可是王女開喝沒幾杯，就喝掛醉趴在吧台上，怎麼搖都搖不醒，老闆先把王女扶到沙發區休息，同行的蕭男則叫來1輛Uber計程車，送王女回租屋處後，把王女抬上床並讓她側躺著，以免半夜嘔吐噎到，最後蕭男拍下王女衣著整齊的照片，留著證明自己沒有對王女做出逾矩行為後就離開。

隔天，王女沒有上班，王女母親聯絡不到人，親自上門赫然發現女兒已經斷氣，崩潰報警。台北市警大安分局獲報後，循線調閱監視器，製作王女到家前的行蹤時序表，找到最後陪同王女回家的蕭男，王母指控蕭男放任身體狀況危險的王女獨自留在房間，不送醫也不通知家人，涉嫌過失致死罪。

▲同行男子將酒醉女子送回家後，特意安排她側躺床上，以免被嘔吐物噎住。（示意圖／pixabay）

但檢警逐一詢問酒吧老闆、載送王女與蕭男的Uber司機，同時參考監視畫面，認為王女當時已經呈現泥醉的狀態，蕭男只要鬆手，王女會立刻軟癱在地上或門邊，要上車的時候，得靠酒吧老闆幫忙把王女抱上後座，抵達王女住處門口時，也是司機協助把王女抬下車，之後由蕭男獨自把王女拖進租屋處。

檢察官調查後指出，王女未受脅迫，自己決定獨力挑戰飲酒活動，因此陷入泥醉昏睡，這種事情在喝酒的場合並非罕見，而酒吧老闆和司機都證稱，在接觸王女的過程中，王女都有生命跡象，可以感受到王女心跳，還有沉重的呼吸以及打呼聲，這和蕭男辯稱，覺得王女只是睡著，因此決定送她回家的解釋相符。

▲檢察官認為，在喝酒的場合出現有人泥醉睡著的情況並非罕見，一般人不會覺得有何危險。（示意圖／pixabay）

全案經法醫解剖鑑定，確認王女因肺炎死亡，死因是「自然死」，檢察官認為，除非有明顯的不適症狀被人發現，否則一般人不會覺得喝醉睡著的人會有任何危險或疾病，並幫忙送醫就診，且蕭男也沒有醫學專業，無法光憑打呼聲判斷出王女患有肺炎，因難以認定蕭男有何應注意而未注意的疏失，蕭男被以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。

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