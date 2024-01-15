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會走路的肺炎！學齡孩童好發肺炎黴漿菌感染　勤洗手最佳預防

▲慶祝醫檢師節，花蓮慈院在大廳舉行「醫起檢健康-咳不容緩」衛教講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慶祝醫檢師節，花蓮慈院在大廳舉行「醫起檢健康-咳不容緩」衛教講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元月14日是醫檢師節，花蓮慈濟醫院檢驗醫學科團隊日前在大廳舉辦「醫起檢健康-咳不容緩」衛教講座，主題與近期流行的肺炎黴漿菌及其他常見的呼吸道病毒相關；希望讓民眾更清楚相關檢驗項目及應注意事項。

副院長吳彬安在活動開場提醒鄉親近日天氣冷、溫差大，要做好保暖。他也指出，醫院除了醫師、護理師、藥師外，還有很多幕後英雄，醫檢師不僅負責抽血、驗尿、做心電圖、病菌檢驗，在過去三年新冠肺炎疫情期間，還承擔抗原快篩、PCR核酸病毒檢測等業務，近期廣受重視的肺炎黴漿菌感染，醫師的診斷都要經過醫檢師把關。

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檢驗醫學科主任張淳淳說，檢驗科團隊就是希望提供最精準檢驗結果幫助醫師做出正確的診斷與治療。

▲慶祝醫檢師節，花蓮慈院在大廳舉行「醫起檢健康-咳不容緩」衛教講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

檢驗醫學科主任張淳淳說，肺炎黴漿菌感染檢測是檢驗肺炎黴漿菌的IgM以及IgＧ抗體，把最精準檢驗結果提供給醫師進行最正確的診斷與治療。

關於肺炎黴漿菌，醫檢師吳珮瑄指出，這是一種介於細菌與病毒之間的非典型細菌，主要是透過飛沫傳播，潛伏期約10-14天，好發的年齡為5-15歲的國小、國中階段的學齡童，感染後的症狀最常見的是支氣管炎，特別是孩童，有喉嚨痛、倦怠、發燒、發冷及長達數週甚至數月的咳嗽症狀，甚至胸痛、呼吸困難，且約有10%的人會演變為肺炎；極少數病人會引發嚴重肺炎併發症，包括氣喘發作、腦炎、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病等。通常感染後症狀較輕微，患者很少臥床，又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia），至於檢測方式是利用血清學檢驗肺炎黴漿菌的IgM以及IgＧ抗體。

吳珮瑄醫檢師也指出，冬天常見的呼吸道病原菌，包括流感病毒、新型冠狀病毒、RSV呼吸道融合病毒、以及腺病毒，以及一般感冒與其他病原菌的傳播方式與症狀。

▲慶祝醫檢師節，花蓮慈院在大廳舉行「醫起檢健康-咳不容緩」衛教講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫檢師吳珮瑄指出，肺炎黴漿菌主要透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，患者很少臥床，所以又稱為「會走路的肺炎」。

吳珮瑄醫檢師提醒遠離呼吸道感染方法，就是勤洗手、手部未清潔前請不要直接觸摸眼睛及口鼻，打噴嚏、咳嗽時應遮掩口鼻，同時應避免與他人共用毛巾、牙刷清潔衛生用品；若出現呼吸道症狀時，應戴上醫療用口罩，並盡速就醫，並避免前往人多場所。

另外，蕭羽筇醫檢師分享，尿液常規檢查注意事項，包括留取中段尿液，她也指出，正常尿液是淡黃色，水喝多尿液顏色會變淡，水喝少尿液濃縮會變深黃色，有運動傷害尿液可能變深褐色，她並強調，尿液顏色容易受飲食影響，吃紅色火龍果會排紅色尿液是正常的，提醒民眾對尿液有疑慮，還是要看醫生。

活動最後，由莊尚芫醫檢師主持有獎問答，讓民眾對檢驗醫學科多一分認識；同時還有顯微鏡實際操作體驗，利用顯微鏡觀察細菌、血球以及尿沉渣。
 

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