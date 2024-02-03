桃園社企中心平鎮館慶新年　玩具盒子互動活動傳遞環保概念

▲利用培養皿讓小朋友們知道洗手的重要性。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會企業中心平鎮館、進駐團隊玩具盒子TOY BOX及Re’me果菓辦理慶新年活動，將社創理念結合新春概念，以疫情衛生觀念為主軸，帶出玩具環保的永續觀念，包含體驗手工皂、免費索取限量書法大師鄧仁瑞老師揮毫大作、現場製作造型氣球，在手作互動活動傳遞環保永續概念。

市府青年局長侯佳齡3日表示，桃園市社會企業中心平鎮館目前尚有1間空間招募中，每個月只需要2,000元的租金，進駐團隊除了可以低廉的價格租借辦公空間，更可享受免費活動場地租借與輔導課程，並且能夠與其他社企、社創團隊攜手合作，是一個將自身產品、服務推廣的最佳展示場域，歡迎社企或社創團隊踴躍報名。

▲青年局長侯佳齡開心和小朋友一起DIY精油手工皂成功。（圖／青年局提供）

玩具盒子TOY BOX又稱「綠腳印」，於2021年成立，從環保、教育理念出發，透過回收玩具實施資源再利用，將民眾樂捐來的玩具經過清洗、消毒、分類後，以租借代替購買或購買二手玩具取代新品的方式，並以傳愛至偏鄉地區、關懷弱勢等，向民眾推廣永續價值。

解救肥皂內玩具活動主題聚焦在後疫情時代，民眾變得重視健康問題，更關注孩童的衛生觀念及生活習慣培養，由說故事方式傳遞衛生觀念，並透過解救肥皂內玩具的過程，不僅傳述玩具永續的中心使命，也表達勤洗手的重要性。