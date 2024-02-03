百萬株金黃花閃亮迎新春！　大農大富油菜花季春節登場　

▲金黃色油菜花海襯托創作家達鳳‧旮赫地「永恆的忻星」藝術品，如同無圍牆的大地展覽。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署所轄大農大富平地森林園區，春節期間約2公頃大面積金黃油菜花海及繽紛花卉將盛開。紫色鼠尾草、紅色一串紅、黃色金魚草及粉色石竹等多彩花卉圍繞波波球區，波波球則以不同葉色的植栽修剪成球狀可愛景緻。

▲大農大富平地森林園區春節花海-波波球。

春節初一至五（2月10至14日）期間，搭配花海推出新春「花開富貴‧龍舞春風-花海打卡抽好禮」活動，民眾與花海合照完成FB或IG打卡，至遊客中心出示畫面，即可參加抽抽樂1次，包含園區松錳租車折價券及各式精美小禮物，獎品豐富，每天獎品限量，送完為止！

▲▼大農大富平地森林園區春節花海-繽紛植栽花卉區。



大農大富平森是台灣第一座平地森林，幅員遼闊、佔地1250公頃，種植近20種、逾百萬株樹種，自然生態豐富。春節期間大面積金黃色油菜花海襯托創作家達鳳‧旮赫地為故鄉太巴塱創作的「永恆的忻星」藝術品，如同無圍牆的大地展覽。

園區地勢平坦，無階梯步道或陡峭山路，擁有全台獨特的森林自行車道，可邊騎單車沐浴森林風，吸收芬多精，老少咸宜，邀請國人悠遊體驗森林風情，享受花蹤蝶影快意盎然！

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