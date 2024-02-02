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農曆新年倒數　鞭炮別亂放「最高罰15萬」！注意事項曝

▲▼ 蘆洲合義社宮廟街頭放鞭炮 。（圖／消防局提供）

▲消防署提醒，施放爆竹要注意4點。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年倒數，很多人會放鞭炮。消防署就發文，提醒民眾遵守4個「一定要」，「4個爆竹一定要，施放安全剛剛好」。

消防署1日在粉專貼新春系列宣導，「一個不注意 施放爆竹煙火會變hen危險唷！」文中指出，「喜慶爆竹送玉兔，吉祥梅花迎金龍，4個爆竹一定要，施放安全剛剛好」，提醒民眾，施放鞭炮時要遵守4原則：

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一、一定要依外盒包裝上產品使用說明施放。
二、一定要注意點火卻未燃放的爆竹煙火，不要探頭去看。
三、一定要選擇符合地方自治法規公告可施放的地點施放
四、一定要有專業爆竹煙火之施放人員資格，才可以施放「專業爆竹煙火」

另外，也可以改用音效MP3來替代爆竹施放，省錢環保又無害。

事實上，爆竹煙火有分成「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」2大類，「專業爆竹煙火」必須由符合資格的專業人員施放，且要事前申請；而一般民眾可以在市面上購買施放的是「一般爆竹煙火」，例如仙女棒、沖天炮等產品。

施放一般爆竹煙火必須選擇空曠安全的處所，並遵守產品使用說明以確保安全。依據「爆竹煙火管理條例」第15條規定，不得在容易造成危險的地方施放，例如石油煉製工廠、加油站、加氣站、漁船加油站、儲油設備的油槽區、可燃性氣體儲槽、爆竹煙火製造、儲存及販賣場所等。

此外，若違反直轄市、縣（市）主管機關依第十七條所定自治法規中有關爆竹煙火施放地區、時間、種類、施放方式或施放人員資格之規定，依法可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。以台北市為例，高速公路、高架道路、大眾捷運系統、古蹟、醫院等場所不可施放，學校、文教區周圍50公尺亦禁止，違反公告可處新台幣3千元罰鍰。

台北市河濱公園也不分時段全面禁止燃放爆竹煙火，違者可按台北市公園管理自治條例第17條，開罰新台幣1200元至6千元罰鍰。至於放鞭炮、放煙火的時間規範，台北市環保局指出，原則上晚上10時至上午8時都不能施放會發出笛音或爆音的一般煙火及專業爆竹煙火；但元旦、除夕、正月初一、元宵節、等特殊節日，經台北市政府專案核准的民俗節慶，不在此限。

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