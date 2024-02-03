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台東「延平小巨蛋」啟用　提供民眾舒適安全的運動環境

▲台東縣延平鄉綜合體育館啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣延平鄉綜合體育館啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歷經土地分割作業及3任鄉長積極爭取經費，斥資近8千萬興建、有「延平小巨蛋」稱號的台東縣延平鄉綜合體育館，於3日舉辦啟用，縣長饒慶鈴出席時表示，很開心延平鄉綜合體育館啟用，盼成為孕育體育人才培訓的搖籃，提供鄉親更好更舒適的活動空間，同時兼具防災收容功能，共同守護縣民健康。

▲台東縣延平鄉綜合體育館啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日嘉賓雲集，教育部體育署主任秘書呂忠仁、縣長饒慶鈴、議長吳秀華、古志成、楊清順議員、延平鄉長余光雄、鹿野鄉長李維順、海端鄉長胡金至、教育處副處長黃玉燕、警察局長梁東山、延平鄉代表會主席邱文俊與多位代表、前鄉長胡榮典、胡黃廣文等一同祝福、進行啟用儀式。

延平鄉長余光雄感謝體育署補助、前立法院委員孔文吉協助爭取經費，也感謝台東縣政府協助加速體育館興建、2位前鄉長的爭取，謝謝延平鄉代表會通過地方配合款，經費近8千萬元完成「延平小巨蛋」。體育館屋頂微突的三角造型呼應四面群山環境，另以布農族年曆為設計的開窗造型，象徵與地方結合。

▲台東縣延平鄉綜合體育館啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，為提供延平鄉及周遭居民適合的運動環境，不受天氣因素影響，縣府攜手中央協助新建延平鄉綜合體育館，室內設置籃球、排球、羽球等多功能球場，讓居民進行體育活動；另加入部落廚房空間，未來如有需要可因應災民進駐供餐使用，同時兼具防災收容功能。

饒慶鈴表示，縣府持續改善縣內運動場館，去年開放運動園區泳池，現進行全民運動館及台東縣網球中心工程，規劃台東首座極限運動公園，打造全齡共融的運動環境。此外，縣府也協助鄉鎮公所爭取經費興建及優化各體育場館，鼓勵大家提送計畫，讓居民擁有舒適寬敞的運動空間，提升在地運動風氣。

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