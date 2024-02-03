因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

▲台東衛生局派稽查員前往肉品相關通路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台糖安心豚梅花豬肉片經台中市衛生局檢出含有瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），台東縣衛生局3日派稽查員前往肉品相關通路，包含台糖的通路蜜鄰超市及全聯購物中心稽查，確認該批產品下架情形，共稽查7家次，該批產品59件，查核結果台東業者並無進貨該批違規產品。

縣長饒慶鈴表示，年節將近，豬肉是民眾日常料理必購食品，台東縣衛生局平時配合中央及自行規劃查核，112年共計抽驗生鮮豬肉（含內臟）33件。因應台糖安心豚梅花肉片（冷凍），經台中市食安處驗出含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）情形，且又值春節前民眾大量採買，隨即指示衛生局關切並進行稽查，希望讓民眾安心。

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衛生局呼籲民眾切勿購買來路不明、標示不清產品，注意肉品儲存環境，避免高溫久放，以防食物變質。肉品若有檢出動物用藥殘留不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第15條第5款規定，依同法第44條針對違規業者處6萬元至2億元罰鍰，並依同法第52條第1項規定產品應予沒入銷毀，此外，業者應保存來源證明文件5年以上，以供核對肉品原產地標示之正確性。