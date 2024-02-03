快訊／前助理持有「大麻種子菸草」遭逮　高市議員認了：秉公處理

▲國民黨高雄市議員鍾易仲參選立委期間，聘請王男擔任短期工讀生，未料王男持有毒品遭逮。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方接獲線報，一名21歲王姓男子持有大麻種子、菸草，警方今(3日)上午持搜索票，跨轄至王男鳳山區住家搜索，當場查獲證物並逮捕王姓男子，並他帶回分局偵辦。高雄市議員鍾易仲認了王男是他的前助理，於立委選舉期間擔任短期工讀生，目前已不是他的助理。

國民黨高雄市議員鍾易仲承認王姓男子為他的前助理，他表示，王男來自破碎家庭，從小父母離異，由阿嬤隔代教養，王男自幼發展遲緩，國中小都讀資源班，成年後求職四處碰壁。

鍾易仲此次參選鳳山區立委，他說，選舉期間因王姓男子的阿嬤再三拜託，他也認為天生我材必有用，人人都應該獲得機會，便請王男擔任短期工讀生，1月選舉結束後離開服務處，目前並非他的助理。

鍾易仲表示，選後他似乎變成萬磁王，總有許多奇奇怪怪的事發生，王男被逮後，讓從小照顧他的阿嬤非常焦急，也有向他求援，但他並未向警方表達關心，只希望檢警能秉公處理，盡快查清真相，毋枉毋縱。

王姓男子並未說明取得來源，據了解並無涉及買賣，不過他不承認吸食，僅說是持有，警方將朝向毒品危害防制條例偵辦，目前仍在訊問中。