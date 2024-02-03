紅髮艾德今晚降臨高雄演唱！交通管制啟動　歌迷憑票換50元優惠券

▲紅髮艾德今晚降臨高雄世運主場館開唱。（圖／華納音樂提供）

記者許宥孺／高雄報導

英國百億串流創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran），今(3日)晚將於高雄世運主場館開唱，高雄市交通局即起啟動交通管制，並規劃捷運、台鐵加密班次以及免費接駁車服務，呼籲歌迷盡量搭乘大眾運輸工具前往。另，經發局也推出商圈夜市優惠券，歌迷憑演唱會門票可兌換50元優惠券，即日起至4日晚間10點有6處捷運車站發放。

世運大道今日中午12點至凌晨將實施交通管制，交通局預測，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議用路人南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

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▼世運大道周邊交通管制規劃。（圖／高雄市交通局提供）

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，會場依慣例不提供汽車停車位，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，民眾搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行5~8分鐘即可抵達演唱會場。

活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側(世運大道至海功路)及緯六路，開放時間為即起至晚間11點。

▲建議歌迷搭乘捷運至紅線 R17 世運站出站，或搭乘接駁車進場。（圖／高雄市交通局提供）

此外，主辦單位安排免費接駁專車，下午3點至晚間7點30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場免費接駁車服務。散場部分，晚間9點至11點30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

搭配演唱會檔期，經發局也推出2024商圈夜市優惠券，歌迷朋友即日起至2月4日，可以在高雄捷運左營高鐵、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處車站兌換面額50元的優惠券。

▲▼演唱會經濟提前發威！昨晚高雄夜市已湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）



商圈夜市優惠券使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。同時配合輕軌成圓，也將商圈夜市優惠券的合作店家，透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」，完整的收錄，歌迷趕快存起來，跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食！

▼商圈夜市優惠券使用地圖。（圖／高雄市經發局提供）