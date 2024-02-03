玩天九牌輸700萬！男賭客被圍毆+罰舉啞鈴半蹲　險遭賣器官還債

▲男子賭天九牌輸700萬還不出錢，被毆打罰舉啞鈴半蹲。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／高雄報導

一名陳姓男子受邀到賭場玩天九牌，輸了700萬元還不了錢，被約出來談判，遭毆打罰舉啞鈴半蹲，還被嗆「拿海洛因放在你身上叫警察來抓你去關」、「帶你去賣器官」，陳男最後付了30萬元脫身報警，高雄地方法院依共同犯傷害罪，各判梁姓男子、賴姓男子有期徒刑4月、6月，可易科罰金。

判決書指出，陳男受臉書友人邀約，2021年10月3日前往台南一間賭場玩天九牌，當天賭輸了700萬元，在賭博完大約3日後有還100萬元，後來因為還不出錢，於是臉書友人另找他人介入協調該筆債務。2021年11月14日約晚上23時許，王姓男子(未到案)與賴姓男子、梁姓男子等人，約陳男前往談判並稱：「借不到錢就要打人」，不過陳男借不到錢，於是命令陳男雙手舉啞鈴半蹲、並徒手毆打他，隨後強行將陳男押上賓士，載往其他地方。陳指控：「他們去那邊後一樣是逼我向朋友借錢，以及逼我跪著毆打我」，後來只要每打給一個朋友，三通不接就會被打。

期間陳男被嗆，「今天一定要讓你斷手斷腳」、「真的很想讓你死」、「給你兩個選擇，第一個選擇：拿海洛因放在你身上叫警察來抓你讓你去關個十年、第二個選擇：帶你去賣器官，賣一賣應該可以賣個1、200萬」。最後陳男向友人借到20萬，又從銀行提領10萬元，並約定每月還款的數額跟簽訂和解書之後，陳男才脫身並且報警。

因相關事證明確，法院審酌賴男、梁男向陳男追討債務，剝奪陳男行動自由，並使陳男心生畏懼受到傷害，且未與陳男達成和解，高雄地方法院依共同犯傷害罪，各判梁男、賴男有期徒刑4月、6月，可易科罰金。可上訴。