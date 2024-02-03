更生X馨生年貨大街台中熱鬧登場　友善接納社區共融

▲第二屆「更生X馨生年貨大街」。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」與「犯罪被害人保護協會」為協助創業貸款及自營事業更生朋友行銷創業產品，並鼓勵馨生朋友犯罪被害人重建生活，特地於農曆青龍年前的1月20日上午10時，假臺中市市政路及黎明路交六廣場舉辦第二屆「更生x馨生年貨大街」。共有超過140攤商家到場，現場買氣滾滾，幫助更多馨生人與更生人。

活動開場由榮譽觀護人協進會聯合會帶來的醒獅團為年貨大街熱鬧開張，討個好彩頭；行政院政務委員林萬億、法務部部長蔡清祥、法務部督導參事林嚞慧、最高檢察署檢察總長邢泰釗、各地高分檢及地檢署檢察長、臺中市政府法制局局長李善植、大肚山產業創新基金會董事長施茂林、台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑等政府部門、各界企業領袖菁英也一起參與本次盛會，以行動力、購買力表示支持；此外，還有賓士車友會邀集超過50台賓士車，為更生朋友及馨生朋友打氣加油，該會不僅贊助摸彩品最大獎，更以實質行動採購年貨商品，用生命影響生命，用行動支持更生人的努力與成長。

林萬億致詞時表示，社會安全網是政府首重的政策，近年來靠著公私部門的合作，透過不同體系間的對話，逐步把社會安全網每一個環節都串連起來，不漏接任何一位需要幫助的人。更生朋友復歸社會，需要協助其就業、就學、就養、就醫、技能訓練及創業等多項服務，讓更生朋友可以成為社會有用的人。法務部提供非常多的機會讓他們有一技之長，找師傅教功夫、找資源幫創業，今天有這麼多的成果，一一呈現在大家面前，也感謝消費者及各通路讓優質的產品可以展現在大家面前，社會安全網，網網相連，呼籲各位踴躍消費採購，幫這些朋友重新在社會站起來。

蔡清祥致詞時表示，很高興看到更生人與馨生人滿臉笑容，產品越來越優良，獲得消費者的喜愛，每個人的生活越來越平順。感謝更保、犯保與榮觀的一路相伴與支持，更要感謝台新銀行吳董事長東亮邀集臺中地區熱心企業界朋友共襄盛舉，尤其是更生保護會臺中分會廖主委學從出錢出力、整頓場地，今年的攤位更加多元，數量也高達140幾攤，感謝大家熱心參與。這裡每個攤位背後都有屬於自己的故事，都是非常勵志、非常溫馨的，有大家的支持，相信他們的未來會更好。